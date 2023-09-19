Лондон: Втрата кораблів — не єдина проблема РФ. Сухі доки у Севастополі також не працюють

Це поставить під загрозу технічне обслуговування суден Чорноморського флоту.

У розвідці Британії вважають, що удар, нанесений ЗСУ по Корабельній бухті у Севастополі, надовго вивів з ладу російські судна "Мінськ" та "Ростов-на-Дону". У своєму мікроблозі у Twitter аналітики констатували, що Чорноморський флот під час цієї операції зазнав значних ушкоджень, інформує ZN.ua .

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У Лондоні також пояснюють, що Міноборони РФ применшує отримані збитки. Втім, дані з відкритих джерел вказують на те, що десантний корабель "Мінськ" зруйнований повністю. Щодо російської субмарини, то у розвідці її пошкодження називають катастрофічними.

"Будь-які спроби повернути підводний човен до ладу, ймовірно, займуть багато років і коштуватимуть сотні мільйонів доларів", - наголошується в повідомленні.

Ба більше, у Британії вважають, що сухі доки також протягом певного часу не зможуть функціонувати, позаяк вивезення звідти уламків - складне завдання. Це поставить перед російським флотом серйозну проблему підтримки технічного обслуговування суден.

"Втрата "Ростова" позбавляє ЧФ одного з чотирьох підводних човнів, здатних нести крилаті ракети, які відіграли важливу роль у завданні ударів по Україні та спрямування російської сили через Чорне море та Східне Середземномор'я", - зазначають у Міноборони.