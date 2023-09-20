Україна знищила п'ять великих десантних кораблів РФ – ВМС

У Росії залишилось вісім одиниці, дві з яких не виходять в море.

Українська армія з початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідувала щонайменше п'ять великих десантних кораблів російського військово-морського флоту. Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, інформує ZN.ua.

Україна знищила п'ять великих десантних кораблів РФ – ВМС
© Медіацентр Україна

"Перед самим початком повномасштабного вторгнення під приводом навчань вони завезли до Чорного моря через Босфорський пролив ще шість одиниць. Загалом – 13", – зазначив Плетенчук.

Він нагадав, що 24 березня 2022 року у порту тимчасово окупованого Бердянська Сили оборони знищили російський ВДК "Саратов". Далі були пошкоджені кораблі "Орськ", "Цезар Куніков" і "Новочеркаськ".

4 серпня українські морські дрони атакували Новоросійськ, внаслідок чого було знищено ВДК "Оленегорский горняк".

"Тобто мінімум п'ять одиниць. Таким чином залишається вісім великих десантних кораблів, але ця інформація потребує уточнення станом на зараз, може і більше", – заявив речник ВМС ЗСУ.

Водночас, із наявних 8, двоє є непридатними для використання й не виходять у море. Про це повідомив військово-морський експерт Володимир Заблоцький.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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