Партія Берлусконі Forza Italia отримала нового очільника

Щоправда тимчасового.

Італійську партію Forza Italia, яку очолював померлий експрем’єр Сільвіо Берлусконі, тимчасово очолить Антоніо Таяні, чинний міністр закордонних справ. Про це повідомляє ANSA, інформує ZN.ua .

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Національна рада Forza Italia 15 липня одностайно проголосувала за те, щоби Таяні очолив політсилу до скликання нового з’їзду.

Під час зібрання Таяні запропонував присутнім замінити традиційну хвилину мовчання на хвилину оплесків на знак пам’яті Берлусконі.

Аплодисменти та вигуки «Сільвіо! Сільвіо!» тривали кілька хвилин.

Завдяки новації, запропонованій Таяні, голова партії відтепер називатиметься «національним секретарем», а не президентом. Статус президента залишився назавжди за Сільвіо Берлусконі.

86-річний експрем’єр Італії і друг Путіна Сільвіо Берлусконі помер у міланській лікарні 12 червня. Політик хворів на лейкемію. Попрощатися з ним у Мілані прийшли тисячі людей.

Берлусконі вважав Крим територією Росії, а у лютому 2015-го навіть їздив туди для приватної зустрічі з російським диктатором.