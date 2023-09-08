США передають Україні снаряди зі збідненим ураном: що ще увійшло до нового оборонного пакета

Вартість нового пакету оцінюється у в 175 мільйонів доларів.

Міністерство оборони США оголосило про додаткову воєнну допомогу Україні. До переліку увійшли, зокрема, боєприпаси зі збідненим ураном. Про це йдеться у повідомленні Пентагону, інформує ZN.ua .

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Вартість пакету оцінюється у в 175 мільйонів доларів.

Зокрема, США нададуть: