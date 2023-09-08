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2023-09-08
США передають Україні снаряди зі збідненим ураном: що ще увійшло до нового оборонного пакета
Вартість нового пакету оцінюється у в 175 мільйонів доларів.
Міністерство оборони США оголосило про додаткову воєнну допомогу Україні. До переліку увійшли, зокрема, боєприпаси зі збідненим ураном. Про це
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Вартість пакету оцінюється у в 175 мільйонів доларів.
Зокрема, США нададуть:
- Обладнання для забезпечення систем ППО України;
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- 81-мм мінометні системи та снаряди;
- 120-мм боєприпаси зі збідненого урану для танків Abrams;
- протитанкові ракетні комплекси з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;
- тактичні аеронавігаційні системи;
- тактичні захищені системи зв'язку та допоміжне обладнання;
- підривні боєприпаси для прибирання перешкод; і
- запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.
Микита Ткаченко, ZN.ua