США передають Україні снаряди зі збідненим ураном: що ще увійшло до нового оборонного пакета

Вартість нового пакету оцінюється у в 175 мільйонів доларів.

Міністерство оборони США оголосило про додаткову воєнну допомогу Україні. До переліку увійшли, зокрема, боєприпаси зі збідненим ураном. Про це йдеться у повідомленні Пентагону, інформує ZN.ua.

США передають Україні снаряди зі збідненим ураном: що ще увійшло до нового оборонного пакета
© Ukrainian military pages

Вартість пакету оцінюється у в 175 мільйонів доларів.

Зокрема, США нададуть:

  • Обладнання для забезпечення систем ППО України;
  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • 81-мм мінометні системи та снаряди;
  • 120-мм боєприпаси зі збідненого урану для танків Abrams;
  • протитанкові ракетні комплекси з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;
  • тактичні аеронавігаційні системи;
  • тактичні захищені системи зв'язку та допоміжне обладнання;
  • підривні боєприпаси для прибирання перешкод; і
  • запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Микита Ткаченко, ZN.ua





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