У легіоні "Свобода Росії" пообіцяли Бєлгороду відповідь за кожен ракетний обстріл Харкова: "Ми добре знаємо дорогу"

Бійці легіону "Свобода Росії" (ЛСР) пообіцяли Бєлгороду відповідь за кожен ракетний удар окупантів по Харкову.

"Легіон не мовчатиме. Ми вже маємо достатньо ресурсів, щоб гідно відповісти всім путінським псам, які запускають ракети по мирних жителів України. Кожен ваш удар по Харкові відтепер матиме наслідки в багаторазовому розмірі", - написав легіон " Свобода Росії" у себе у телеграм-каналі.

У своєму зверненні бійці зазначили, що добре знають дорогу із Харкова через кордон до Білгорода.

"Вночі розбуди – по відбійниках на дорозі та шереху листя визначимо своє місцезнаходження. За час захисту України та боїв на Харківщині цей регіон став для нас другим будинком", – сказали вони.

Вони додали, що кремлівський диктатор Володимир Путін перетворив Білгород та область на військову зону.

"Ми це виправимо та демілітаризуємо весь прикордонний регіон Білгородської області, щоб мирні жителі могли спати спокійно. У Білгороді у нас є сім'ї та друзі, і ми як ніхто зацікавлені, щоб вони були у безпеці. Чим довше триватиме війна, чим більше ударів буде припадати на сплячий мирний Харків – тим швидше та глибше війна переміщатиметься на територію Росії. Обіцяємо", – резюмували бійці "Легіону Свободи".