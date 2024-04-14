Кожен другий молодий француз готовий воювати в Україні - Ipsos

Опитування проводилось серед жителів Франції у віці 18-25 років

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Якби склались так обставини, що для захисту Франції потрібна була б участь у війні в Україні, кожен другий француз взяв би до рук зброю. Це результати соціологічного опитування серед жителів Франції яким виповнилось від 18 до 25 років. Їх оприлюднив інститут Ipsos, який цитує Deutsche Welle, інформує ZN.ua .

Питання до респондентів було сформульовано так: “Якби захист Франції вимагав від країни участі у війні в Україні, чи були б ви готові взяти на себе зобов'язання захищати свою країну«. На це питання 51% опитаних у згаданій віковій категорії відповіли “так”. Серед тих, хто дав ствердну відповідь, 17% говорили, що беззаперечно ухвалять таке рішення. 34% вважають, що це так, можливо ухвалять його.

24% молодих людей чоловічої статі говорили про абсолютне ствердження таких дій. Водночас таку ж тверду позицію має тільки 12% дівчат.

Якщо у запитанні слово “Україна” змінювалось на абстрактну, невідому країну, кількість прихильників тих, хто може піти в армію і воювати незначним чином зростало – 57%.

За даними соціологів, 31% всіх опитаних прихильно ставляться до ідеї розташування французських збройних сил в Україні.

Це опитування, за твердженням одного з французьких видань було проведене ще у 2023 році, влітку, до повідомлення президента Франції Еммануеля Макрона, щодо можливості надсилання до України регулярних підрозділів французської армії.