Нічний обстріл України: На Житомирщині пошкоджено інфраструктуиний об'єкт

В ОВА розповіли деталі.

Під час нічної масованої атаки по Україні росіяни вдарили дронами-камікадзе по Житомирській області. Очільник ОВА Віталій Бунечко розповів про пошкодження інфраструктурного об’єкта, інформує ZN.ua .

«Завдяки ефективній роботі підрозділів протиповітряної оборони частина повітряних цілей була збита. Уламками збитого безпілотника було частково пошкоджено об'єкт інфраструктури та залізничне полотно», – зазначив Бунечко.

За його словами, осередки займання, які виникли через обстріл, вже ліквідували. На місці працюють правоохоронці. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

«Інформація про масштаб пошкоджень уточнюється. Дякуємо ППО та усім службам залученим до ліквідації наслідків за ефективну роботу», – підсумував Бунечко.