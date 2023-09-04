Президентка Молдови засудила нічний обстріл Одещини

Мая Санду запевнила, що Молдова підтримує Україну в боротьбі проти росіян.

Президентка Молдови Мая Санду засудила нічну атаку РФ на Одеську область, яка тривала 3,5 години. Про це Санду написала у Twitter, інформує ZN.ua.

Президентка Молдови засудила нічний обстріл Одещини
© Майя Санду/Facebook

«Я рішуче засуджую брутальний напад Росії на портову інфраструктуру Одеської області. Росія має відповідати за кожну зруйновану інфраструктуру. Мої думки з усіма постраждалими. Молдова твердо стоїть поруч з Україною», – написала Санду.

3 вересня о 1:05 в Одеській області оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА. О 4.17 тут повідомили, що у Рені знову пролунав потужний вибух.





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