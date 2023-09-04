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2023-09-04
Президентка Молдови засудила нічний обстріл Одещини
Мая Санду запевнила, що Молдова підтримує Україну в боротьбі проти росіян.
Президентка Молдови Мая Санду засудила
© Майя Санду/Facebook
«Я рішуче засуджую брутальний напад Росії на портову інфраструктуру Одеської області. Росія має відповідати за кожну зруйновану інфраструктуру. Мої думки з усіма постраждалими. Молдова твердо стоїть поруч з Україною», – написала Санду.
3 вересня о 1:05 в Одеській області оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА. О 4.17 тут повідомили, що у Рені знову пролунав потужний вибух.
Юлія Москаленко, ZN.ua