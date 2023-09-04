Румунія засудила напад Росії на дунайський порт

Росія випустила по Одещині 25 дронів.

Міністерство оборони Румунії рішуче засудило неодноразові напади Росії на українську інфраструктуру Дунаю поблизу її кордону після останніх нічних ударів безпілотників у південній Одеській області, інформує ZN.ua.

Румунія засудила напад Росії на дунайський порт
© Андрій Товстиженко, DT.UA

Румунія, член НАТО, "підтверджує найрішучішим чином, що ці напади на цивільні об'єкти та інфраструктуру в Україні невиправдані та глибоко суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", заявили в міністерстві.

"Ніколи засоби нападу, використані Російською Федерацією, не створювали будь-якої прямої військової загрози національній території або територіальним водам Румунії", - додали в міністерстві, передає France24.

Як повідомлялося, у ніч на 3 вересня 2023 року російські окупанти завдали кілька хвиль ударів БПЛА "Шахед-136/131" з півдня та південного сходу, повідомили ЗСУ.

"Запущено 25 ударних безпілотників іранського виробництва, "22 з них знищено силами та засобами ВПС у взаємодії з ППО інших компонентів Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, деякі дрони впали в районі Дунаю, зазначивши, що щонайменше двоє людей було поранено.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
Ми не можемо допустити перемоги Росії – президент Чехії ПавелМи не можемо допустити перемоги Росії – президент Чехії Павел
Бійці ДПСУ використовують автомати, які Іспанія визнала проблемними та списалаБійці ДПСУ використовують автомати, які Іспанія визнала проблемними та списала
У Пекіні глава британського МЗС закликав Китай допомогти зупинити ПутінаУ Пекіні глава британського МЗС закликав Китай допомогти зупинити Путіна
У Новій Каховці знищили штаб «Єдіной Росії»У Новій Каховці знищили штаб «Єдіной Росії»
Канада хоче навчати українських суддів і аудиторів у межах антикорупційних проєктів – посолКанада хоче навчати українських суддів і аудиторів у межах антикорупційних проєктів – посол
Блок рекламы


Похожие новости
"Відновлення сповільнилось" - глава МВФ про світову економіку та вплив війни Росії в Україні"Відновлення сповільнилось" - глава МВФ про світову економіку та вплив війни Росії в Україні
У США знають про плани Кім Чен Ина надавати зброю РосіїУ США знають про плани Кім Чен Ина надавати зброю Росії
В Угорщині закликали Захід надати гарантії безпеки РосіїВ Угорщині закликали Захід надати гарантії безпеки Росії
Президентка Молдови засудила нічний обстріл ОдещиниПрезидентка Молдови засудила нічний обстріл Одещини
У МЗС прокоментували рішення Нобелівського фонду повернути на вручення послів з Білорусі та РосіїУ МЗС прокоментували рішення Нобелівського фонду повернути на вручення послів з Білорусі та Росії
У ГУР показали псковські Іл-76 одразу після влучання. Їх атакували з території РосіїУ ГУР показали псковські Іл-76 одразу після влучання. Їх атакували з території Росії
ООН представила Росії пропозиції щодо відновлення зернової угодиООН представила Росії пропозиції щодо відновлення зернової угоди
Ми не можемо допустити перемоги Росії – президент Чехії ПавелМи не можемо допустити перемоги Росії – президент Чехії Павел
В аеропорту Пскова скасовано всі рейси - губернатор каже "нічого серйозного"В аеропорту Пскова скасовано всі рейси - губернатор каже "нічого серйозного"
У Новій Каховці знищили штаб «Єдіной Росії»У Новій Каховці знищили штаб «Єдіной Росії»
Последние новости
Подгружаем последние новости