Румунія засудила напад Росії на дунайський порт
Росія випустила по Одещині 25 дронів.
Міністерство оборони Румунії рішуче засудило неодноразові напади Росії на українську інфраструктуру Дунаю поблизу її кордону після останніх нічних ударів безпілотників у південній Одеській області, інформує
Румунія, член НАТО, "підтверджує найрішучішим чином, що ці напади на цивільні об'єкти та інфраструктуру в Україні невиправдані та глибоко суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", заявили в міністерстві.
"Ніколи засоби нападу, використані Російською Федерацією, не створювали будь-якої прямої військової загрози національній території або територіальним водам Румунії", - додали в міністерстві, передає
Як повідомлялося, у ніч на 3 вересня 2023 року російські окупанти завдали кілька хвиль ударів БПЛА "Шахед-136/131" з півдня та південного сходу, повідомили ЗСУ.
"Запущено 25 ударних безпілотників іранського виробництва, "22 з них знищено силами та засобами ВПС у взаємодії з ППО інших компонентів Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.
За даними прокуратури, деякі дрони впали в районі Дунаю, зазначивши, що щонайменше двоє людей було поранено.