Навесні 2022-го Сили оборони обстрілювали Зміїний з допомогою РСЗВ, яку розмістили на баржі — майор Іжицький

Хоча острів маленький, по ньому під час першої атаки влучили 11 снарядів з 16.

Навесні 2022-го Сили оборони обстрілювали Зміїний з допомогою РСЗВ, яку розмістили на баржі — майор Іжицький
© Скріншот ZN.UA

Майор Іван Іжицький розповів, що навесні 2022-го ЗСУ обстрілювали острів Зміїний з реактивної системи залпового вогню "Ураган". Її захисники вивели у море на баржі, пояснив військовий у коментарі виданню "Думская", інформує ZN.ua.

Іжицький тоді якраз був командиром реактивно-артилерійської батареї 35 бригади морської піхоти. Він розповів, що РСЗВ завантажили на баржу 4 травня, аби "промацати" окупований острів.

"Можна сказати, ми відкрили сезон. Хоч і прив'язалися до коси, але навестися все одно виявилося непросто – не сильно, але хитає. Задумка була в тому, щоб перевірити, чи сенс із такого стріляти, — розповів офіцер, пояснюючи, що острів маленький, тому влучити по ньому складно. - У результаті з 16 снарядів 11 прилетіли по острову. Зрозуміли, сенс є".

ЗМІ також опублікували відео, коли острів було атаковано "Ураганом".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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