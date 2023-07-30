За тиждень активних обстрілів Одеської області Росія випустила по регіону ракети та БПЛА на $280 млн

Деякі з ракет доволі важко ліквідувати наявними засобами оборони.

Після офіційної заяви про вихід із зернової угоди Росія впродовж тижня завдавала ударів по портовій інфраструктурі Одеської області, яка була задіяна в реалізації ініціативи, а 24 липня атакувала безпілотниками порт Рені, який міг стати альтернативним шляхом експорту українського зерна, інформує ZN.ua .

Пошкодження інфрастуктури одного із Чорноморських портів України © facebook/Александр Кубраков

Як підрахували фахівці Forbes Ukraine , з 18 по 24 липня Росія випустила в бік Одеської області щонайменше 75 ракет та близько 100 БПЛА. Приблизна загальна вартість використаних нападниками засобів проти портової інфраструктури України – понад $280 млн.

Також внаслідок ракетних ударів було знищено більш як 460 000 тон зерна й кілька зернових терміналів. Десятки людей отримали поранення.

У тому числі внаслідок російських ударів в акваторії Дунаю опинилися заблокованими десятки вантажних суден.

Для удару по українських портах російська армія використовувала крилаті ракети «Калібр», які запускала з кораблів та підводних човнів, ракети Х-59 та Х-22 повітряного пуску, а також «Онікс» та «Іскандер» наземного пуску.

Ракети «Іскандер» та «Онікс» складні для перехоплення. Зокрема «Онікс» летить низько над поверхнею моря (10 м) й непомітно підлітає до своєї цілі. Таким чином більшість комплексів ППО не можуть помічати цілі на такій низькій висоті.

Балістичні ракети «Іскандер-М» поки що успішно перехоплюють лише комплекси Patriot, які захищають небо над Київщиною.

Аби уникнути переміщення систем ППО на південь, РФ також продовжувала атакувати північні області України.

Таким чином, за словами експертів видання, загроза для українських портів лишатиметься доти, доки Росія контролює Крим та має змогу розміщувати там свої кораблі й завдавати удари з наземних пускових платформ.

Наразі українська влада та союзники розробляють варіанти дій для продовження експорту зерна з України. Зокрема президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може продовжити експорт зерна.