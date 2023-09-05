Загарбники на ТОТ учать дітей у дитсадках захищатися від "українських ДРГ" – ЦНС
Ворог проводив так звані навчання з евакуації. За легендою, українці хочуть вкрасти дітей.
Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України вже почали промивати мізки дітям у дитсадках. Маленьких українців вчать уникати диверсійно-розвідувальних груп нашої держави, пише Центр національного спротиву на своєму
У ЦНС зазначили, що на ТОТ ворог проводить політику геноциду зі знищення цілого покоління українців шляхом зміни їхньої самоідентифікації
"Пропаганда працює з дітьми починаючи з дитсадків. Так, на ТОТ росіяни провели "навчання" евакуації дошкільнят на випадок проникнення "українських дрг" у дитсадок, які за легендою планують вкрасти дітей. Тобто дітей вчать захищатись від українців", – розповіли в повідомленні.
Там також додали, що в жовтні росіяни хочуть провести форум "класних керівників" у Москві, щоб пояснити їм, як правильно промивати мізки дітям. Залучити планують близько трьох тисяч вчителів з тимчасово окупованих районів України, у тому числі привезених з РФ.