Росіяни використовують дітей на окупованих територіях як “живий щит” — ЦНС

РФ розміщує військових у будівлях, де проживають діти.

Російські загарбники використовують дітей на тимчасово окупованих територіях як “живий щит”, повідомляє Центр національного спротиву.

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Окупанти використовують цивільні будівлі для розміщення особового складу. Зокрема, РФ розміщує військових у будівлях, де проживають діти.

За даними ЦНС, у готелях на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя на верхніх поверхах загарбники розселяють цивільні родини з дітьми, а нижче — військовослужбовців ЗС РФ .