Росіяни використовують дітей на окупованих територіях як “живий щит” — ЦНС

РФ розміщує військових у будівлях, де проживають діти.

Російські загарбники використовують дітей на тимчасово окупованих територіях як “живий щит”, повідомляє Центр національного спротиву.

Росіяни використовують дітей на окупованих територіях як “живий щит” — ЦНС
Фото ілюстративне
© Минобороны РоSSии/t.me

Окупанти використовують цивільні будівлі для розміщення особового складу. Зокрема, РФ розміщує військових у будівлях, де проживають діти.

За даними ЦНС, у готелях на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя на верхніх поверхах загарбники розселяють цивільні родини з дітьми, а нижче — військовослужбовців ЗС РФ.

У ЦНС нагадують, що прикриватися цивільними — це звична практика для військ РФ. Росіяни системно розміщують військову техніку та особовий склад у спальних районах, а також поруч із приватними будинками мирного населення.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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