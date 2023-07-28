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2023-07-28
Росіяни використовують дітей на окупованих територіях як “живий щит” — ЦНС
РФ розміщує військових у будівлях, де проживають діти.
Російські загарбники використовують дітей на тимчасово окупованих територіях як “живий щит”,
Фото ілюстративне© Минобороны РоSSии/t.me
Окупанти використовують цивільні будівлі для розміщення особового складу. Зокрема, РФ розміщує військових у будівлях, де проживають діти.
За даними ЦНС, у готелях на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя на верхніх поверхах загарбники розселяють цивільні родини з дітьми, а нижче — військовослужбовців ЗС РФ.
У ЦНС нагадують, що прикриватися цивільними — це звична практика для військ РФ. Росіяни системно розміщують військову техніку та особовий склад у спальних районах, а також поруч із приватними будинками мирного населення.
Анастасія Гурін, ZN.ua