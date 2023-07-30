Загарбники викрали з окупованих територій ще 250 дітей, знайшли їм нові “сім’ї” — Федоров

Понад тисячу маленьких жителів ворог вивіз у табори на “оздоровлення”.

Діти — одна з найвразливіших категорій населення на тимчасово окупованих територіях, на яких намагаються вплинути російські загарбники. Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, ворог викрав ще 250 дітей із тимчасово окупованої території і начебто знайшов їм нові “сім’ї” в Росії.

“Цих дітей буде надскладно повернути після деокупації”, - зазначив Федоров.

Також він розповів, що понад тисячу маленьких жителів ворог вивіз у табори начебто на “оздоровлення”.

“Але ж ми чітко розуміємо, що цей "відпочинок" не про оздоровлення, а про пропаганду”, - додав мер Мелітополя..

Він зазначив, що “освіта” в окупації – це система знищення української ідентичності та мілітаризації молоді.

Нещодавно у Совфеді РФ зізналися, що Росія за останні роки війни проти України викрала 700 тисяч українських дітей. Щоправда, у Москві депортацію та викрадення українських дітей не втомлюються називати їх «порятунком». МКС видав ордер на арешт президент РФ Владіміра Путіна за звинуваченням у депортації українських дітей. Такий самий ордер видали й стосовно уповноваженої з прав дитини РФ.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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