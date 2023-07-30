Загарбники викрали з окупованих територій ще 250 дітей, знайшли їм нові “сім’ї” — Федоров
Понад тисячу маленьких жителів ворог вивіз у табори на “оздоровлення”.
Діти — одна з найвразливіших категорій населення на тимчасово окупованих територіях, на яких намагаються вплинути російські загарбники. Про це
За його словами, ворог викрав ще 250 дітей із тимчасово окупованої території і начебто знайшов їм нові “сім’ї” в Росії.
“Цих дітей буде надскладно повернути після деокупації”, - зазначив Федоров.
Також він розповів, що понад тисячу маленьких жителів ворог вивіз у табори начебто на “оздоровлення”.
“Але ж ми чітко розуміємо, що цей "відпочинок" не про оздоровлення, а про пропаганду”, - додав мер Мелітополя..
Він зазначив, що “освіта” в окупації – це система знищення української ідентичності та мілітаризації молоді.
Нещодавно у Совфеді РФ зізналися, що Росія за останні роки війни проти України викрала 700 тисяч українських дітей. Щоправда, у Москві депортацію та викрадення українських дітей не втомлюються називати їх «порятунком». МКС видав ордер на арешт президент РФ Владіміра Путіна за звинуваченням у депортації українських дітей. Такий самий ордер видали й стосовно уповноваженої з прав дитини РФ.