Загарбники на окупованих територіях погрожують депортацією вчителям, які відмовилися від співпраці — ЦНС

У домівках вчителів проводять обшуки.

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях погрожують депортацією вчителям, які не пішли на співпрацю. Представники окупаційної “адміністрації” чинять психологічний тиск на освітян, які відмовились працювати на псевдовладу, повідомляє Центр національного спротиву.

Фото ілюстративне © Минобороны РоSSии/t.me

Зокрема, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області фіксуються випадки обшуків у домівках вчителів, які не пішли на роботу у захопленій «школі». Окупанти шукали докази співпраці вчителів із Силами оборони України, а також погрожували депортацією, якщо ті не співпрацюватимуть із окупаційною “владою”.

У ЦНС зазначають, що росіяни не можуть знайти достатньо вчителів для роботи у підконтрольних їм "школах", оскільки місцеве населення відмовляється співпрацювати з ворогом. Загарбникам доводиться привозити вчителів із Росії.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники планують депортувати українців за допомогою фейкових судів.

Зокрема, окупаційна «адміністрація» тимчасово окупованих територій заявила про створення псевдосудів, які фактично необхідні для імітації судового поля.