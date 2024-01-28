Шантажують депортацією: росіяни вербують на війну іноземних студентів

При цьому їх часто залишають на полі бою без командування.

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У полон до сил оборони останнім часом почали все частіше потрапляти іноземці, яких Росія завербувала до армії. Під час бесід із ними з’ясувалось, що російська армія організувала цілу схему схиляння іноземних студентів до підписання контракту зі ЗС РФ , в основі якої є шантаж, повідомляє Центр національного спротиву, інформує ZN.ua .

Так, куратори груп та російські студенти, які мають допомагати іноземним студентам в акліматизації та успішному засвоєнні програми, виявляють студентів, у яких є фінансові проблеми та скеровують їх у місцеві військкомати. «Пораду» вступити до російської армії аргументують хорошим грошовим забезпеченням. Часто до таких студентів ще й підсилають осіб, які їх грабують, аби створити почуття безвиході та відчаю. Згодом таких студентів починають шантажувати депортацією.

Також спецслужби через соціальні мережі організовують таргетовану рекламу на таких осіб, щодо можливості укласти контракт з російською армією. Основний аргумент – фінансовий – можливість заробити кошти для подальшого навчання та проживання в Росії.

Підготовку таких завербованих іноземців проводять на території навчально-методичного центру військово-патріотичної підготовки «Авангард», який організувало керівництво Москви та області за підтримки міністерства оборони РФ . Формально центр перебуває у віданні департаменту освіти і науки Москви. При цьому він є складовою парку «Патріот» – масштабного мілітаристичного парку культури і відпочинку ЗС РФ . Зокрема на території центру «Авангард» регулярно проводяться мілітарні вишколи для молоді 14 – 17 років.

В середньому одночасно там проходять підготовку близько 300 іноземних осіб. За походженням це здебільшого: китайці, непальці, узбеки, єгиптяни, молдовани та шріланкійці.

В ЦНС зазначають, що більшість іноземців дуже слабко володіють російською мовою, тому їх привчають до жестових команд та ключових слів для подальшої служби в окупаційному війську. На поле бою їх виводять російські офіцери та сержанти. Полонені іноземці розповідають, що після віддання наказу та визначення варіантів дій офіцери залишали їх на полі бою, а самі повертались на тилові позиції.

Зазначимо, що на тимчасово окупованих територіях Донецької області нещодавно помітили найманців з Малайзії, яких супроводжував перекладач.