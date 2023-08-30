ЦНС: Росіяни вивозять до Челябінська дітей з тимчасово окупованої Ясинуватої на Донеччині

Дітей вивозять без батьків під наглядом "кураторів".

Росіяни продовжують незаконну депортацію українських дітей. Так, Центр національного спротиву повідомив , що з тимчасово окупованого населеного пункту Ясинувата, що на Донеччині окупанти вивезли дітей до Челябінська, інформує ZN.ua .

У відомстві розповіли, що школярів вивозять через неможливість очного навчання й відмову від дистанційного. Проте вивозити вирішили не в Донецьк, де навчання триває, а у віддалений регіон РФ .

Таким чином, ідеться саме про навмисну депортацію українських дітей з метою їх подальшої асиміляції.

У ЦНС додали, що дітей вивозять без батьків під наглядом "кураторів". Батьки ж можуть "виїхати за бажанням", але не секрет, що більшість батьків будуть змушені поїхати за дітьми.

Центр Нацспротиву також повідомляє, що мер Ясинуватої Дмитро Шевченко повідомив про те, що частина ясинуватівських школярів розпочне навчання у новому навчальному році у столиці регіону-куратора Челябінської області.

Ідеться про дітей, яких готові відпустити батьки. У супроводі з учнями поїдуть деякі вчителі.