ЦНС: Росіяни вивозять до Челябінська дітей з тимчасово окупованої Ясинуватої на Донеччині

Дітей вивозять без батьків під наглядом "кураторів".

Росіяни продовжують незаконну депортацію українських дітей. Так, Центр національного спротиву повідомив, що з тимчасово окупованого населеного пункту Ясинувата, що на Донеччині окупанти вивезли дітей до Челябінська, інформує ZN.ua.

У відомстві розповіли, що школярів вивозять через неможливість очного навчання й відмову від дистанційного. Проте вивозити вирішили не в Донецьк, де навчання триває, а у віддалений регіон РФ.

Таким чином, ідеться саме про навмисну депортацію українських дітей з метою їх подальшої асиміляції.

У ЦНС додали, що дітей вивозять без батьків під наглядом "кураторів". Батьки ж можуть "виїхати за бажанням", але не секрет, що більшість батьків будуть змушені поїхати за дітьми.

Центр Нацспротиву також повідомляє, що мер Ясинуватої Дмитро Шевченко повідомив про те, що частина ясинуватівських школярів розпочне навчання у новому навчальному році у столиці регіону-куратора Челябінської області.

Ідеться про дітей, яких готові відпустити батьки. У супроводі з учнями поїдуть деякі вчителі.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Ми не можемо допустити перемоги Росії – президент Чехії ПавелМи не можемо допустити перемоги Росії – президент Чехії Павел
Бійці ДПСУ використовують автомати, які Іспанія визнала проблемними та списалаБійці ДПСУ використовують автомати, які Іспанія визнала проблемними та списала
У Новій Каховці знищили штаб «Єдіной Росії»У Новій Каховці знищили штаб «Єдіной Росії»
ЦНС: Росіяни вивозять до Челябінська дітей з тимчасово окупованої Ясинуватої на ДонеччиніЦНС: Росіяни вивозять до Челябінська дітей з тимчасово окупованої Ясинуватої на Донеччині
Ташева розповіла історію кримчанки, яку росіяни звинуватили у "державній зраді"Ташева розповіла історію кримчанки, яку росіяни звинуватили у "державній зраді"
Блок рекламы


Похожие новости
Росіяни звели наступальні дії до мінімуму, атакують лише у двох напрямках – ГенштабРосіяни звели наступальні дії до мінімуму, атакують лише у двох напрямках – Генштаб
Організував схему контрабанди мікроелектроніки військового призначення: в США судять росіянина ПетроваОрганізував схему контрабанди мікроелектроніки військового призначення: в США судять росіянина Петрова
Ташева розповіла історію кримчанки, яку росіяни звинуватили у "державній зраді"Ташева розповіла історію кримчанки, яку росіяни звинуватили у "державній зраді"
У Зеленського розповіли, що росіяни планують мобілізувати у Криму ще билзько 40 тисяч українцівУ Зеленського розповіли, що росіяни планують мобілізувати у Криму ще билзько 40 тисяч українців
Росіяни використовують мешканців села у Запорізькій області як живий щит для військових бурятів – ГенштабРосіяни використовують мешканців села у Запорізькій області як живий щит для військових бурятів – Генштаб
Росіяни у досить складному становищі, тому що зазнали величезних втрат — МілліРосіяни у досить складному становищі, тому що зазнали величезних втрат — Міллі
ППО збила 16 із 28 ракет, якими росіяни в ніч проти 15 серпня вдарили по Україні, не вдалося зупинити жоден із чотирьох "Кинджалів" – ПСППО збила 16 із 28 ракет, якими росіяни в ніч проти 15 серпня вдарили по Україні, не вдалося зупинити жоден із чотирьох "Кинджалів" – ПС
Росіяни посилюють охорону Керченського мосту після вибухів у Криму – ВМСРосіяни посилюють охорону Керченського мосту після вибухів у Криму – ВМС
ЦНС: На тимчасово окупованих територіях росіяни планують легалізувати злочиниЦНС: На тимчасово окупованих територіях росіяни планують легалізувати злочини
Загарбники викрали з окупованих територій ще 250 дітей, знайшли їм нові “сім’ї” — ФедоровЗагарбники викрали з окупованих територій ще 250 дітей, знайшли їм нові “сім’ї” — Федоров
Последние новости
Подгружаем последние новости