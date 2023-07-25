Мінприроди РФ організовує вивезення українських дітей з окупованих територій — ЦНС

Росіяни вивозять дітей під приводом “оздоровлення”.

Мінприроди Росії організовує вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зокрема, російське Мінприроди організувало “відпочинок” 77 дітей із тимчасово окупованих територій Запорізької області у Ставрополі.

Крім Мінприроди, за вивезення українських дітей відповідає окупаційна “адміністрація” та “педагоги” Ставропольського державного педагогічного інституту. Ці “педагоги” проводять “освітні заходи” для українських дітей.

ЦНС зауважує, що “відпочинок” українських дітей загарбники організовують для промивки мізків, під приводом “оздоровлення”. Багато таких дітей вже не повертають в Україну, адже їх вивозять часто без дозволу батьків, або ж дозвіл окупанти отримують за допомогою тиску.

Надалі дітей віддають або батькам, якщо вони поїдуть забирати їх, або ж “опікунам”.

У ЦНС також нагадали, що Росія з листопада 2022 року заблокувала виїзд жителів тимчасово окупованих територій до вільної України. Через величезний потік населення, які втікали від “визволителів”, росіяни людей тепер утримують у регіоні як заручників, пропонуючи єдиний варіант виїзду – до самої Росії для подальшої асиміляції.

“Тобто ворог проводить політику геноциду в регіоні”, - наголошує Центр нацспротиву.