Федоров: Росіяни з окупованого Мелітополя вивезли та "всиновили" 230 дітей
Дітей продовжують вивозити на територію РФ до пропагандистських таборів.
Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що окупанти продовжують вивозити дітей на територію РФ. Так, за його словами, росіяни "всиновили" 230 дітей з тимчасово окупованого міста. Про це він
"Їхнє вороже фейкове міністерство відрапортувало про те, що вони за час повної окупації нашого міста "всиновили" 230 дітей. Про що це говорить? Ворог вкрав у нас 230 дітей, передав їх в незрозумілі сім'ї, в незрозумілі умови, і тепер нам буде надскладно повертати їх після деокупації", – сказав Федоров
Водночас, зазначив мелітопольський міський голова, дітей продовжують вивозити на територію Росії до пропагандистських таборів. Зокрема, губернатор одного з російських регіонів, не ховаючись, озвучив мету вивезення українських дітей "на відпочинок": навчити їх "правдивій" історії, любові до РФ та "що таке насправді СВО".
"За останні чотири місяці вони вивезли вже тисячі дітей до таких таборів", – додав він.