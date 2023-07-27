Федоров: Росіяни з окупованого Мелітополя вивезли та "всиновили" 230 дітей

Дітей продовжують вивозити на територію РФ до пропагандистських таборів.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що окупанти продовжують вивозити дітей на територію РФ . Так, за його словами, росіяни "всиновили" 230 дітей з тимчасово окупованого міста. Про це він розповів на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ, інформує ZN.ua .

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"Їхнє вороже фейкове міністерство відрапортувало про те, що вони за час повної окупації нашого міста "всиновили" 230 дітей. Про що це говорить? Ворог вкрав у нас 230 дітей, передав їх в незрозумілі сім'ї, в незрозумілі умови, і тепер нам буде надскладно повертати їх після деокупації", – сказав Федоров

Водночас, зазначив мелітопольський міський голова, дітей продовжують вивозити на територію Росії до пропагандистських таборів. Зокрема, губернатор одного з російських регіонів, не ховаючись, озвучив мету вивезення українських дітей "на відпочинок": навчити їх "правдивій" історії, любові до РФ та "що таке насправді СВО".

"За останні чотири місяці вони вивезли вже тисячі дітей до таких таборів", – додав він.