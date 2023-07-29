Окупанти проводять ремонтні роботи на п'ятому енергоблоці ЗАЕС – МАГАТЕ

Енергоблок перевели в "холодний зупин".

Окупанти завершили планове переведення енергоблоку №5 ЗАЕС на "холодний зупин", а енергоблоку №4 – на "гарячий зупин". Про це інформує у звіті Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), інформує ZN.ua.

Окупанти проводять ремонтні роботи на п'ятому енергоблоці ЗАЕС – МАГАТЕ
© Getty Images

"ЗАЕС провела цю зміну стану реактора на п'ятому енергоблоці для проведення ремонтних робіт, які можливі лише за "холодного зупину". Учора вранці п'ятий енергоблок перевели на "холодний зупин". Інші агрегати залишаються в режимі "холодного зупину", – зазначили в МАГАТЕ. Також зазначається, що пар використовують для очистки стічних вод на ЗАЕС.

Експерти МАГАТЕ закликали встановити на ЗАЕС зовнішній котел для вироблення необхідної пари, це дозволило б перевести в стан "холодного зупину" всі енергоблоки.

"Експерти МАГАТЕ на ЗАЕС продовжують уважно стежити за ситуацією з наявністю води для охолодження шести реакторів ЗАЕС та інших важливих функцій ядерної безпеки після руйнування Каховської греблі в нижній течії на початку червня та подальшого виснаження величезний резервуар поряд із заводом", - також наголошується в повідомленні.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
Теракт в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS – ООНТеракт в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS – ООН
Безкоштовна роздача іноземних активів російським олігархам може зміцнити владу Путіна – BloombergБезкоштовна роздача іноземних активів російським олігархам може зміцнити владу Путіна – Bloomberg
Байден: Це не просто війна, Росія вчиняє звірства, вони на цьому зосереджуютьсяБайден: Це не просто війна, Росія вчиняє звірства, вони на цьому зосереджуються
Посол Естонії в НАТО закликав не нав'язувати українцям темпи контрнаступуПосол Естонії в НАТО закликав не нав'язувати українцям темпи контрнаступу
Путін обговорить Україну з лідерами африканських країн – ЗМІПутін обговорить Україну з лідерами африканських країн – ЗМІ
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти не пустили експертів МАГАТЕ на дахи реакторів ЗАЕС та машинні залиОкупанти не пустили експертів МАГАТЕ на дахи реакторів ЗАЕС та машинні зали
Окупанти викрадають дітей, щоб знищити наступне покоління захисників України — СіммонсОкупанти викрадають дітей, щоб знищити наступне покоління захисників України — Сіммонс
Окупанти намагаються отримати особисті дані українських військових — ГенштабОкупанти намагаються отримати особисті дані українських військових — Генштаб
Для примусової паспортизації окупанти застосовують батіг і пряник – ГенштабДля примусової паспортизації окупанти застосовують батіг і пряник – Генштаб
Окупанти закривають доступ на Арабатську стрілкуОкупанти закривають доступ на Арабатську стрілку
Енергоблок №4 ЗАЕС перевели у "гарячий зупин", грубо порушивши вимоги до експлуатації – ЕнергоатомЕнергоблок №4 ЗАЕС перевели у "гарячий зупин", грубо порушивши вимоги до експлуатації – Енергоатом
Окупанти атакували порт "Рені" дронами-камікадзе: що відомоОкупанти атакували порт "Рені" дронами-камікадзе: що відомо
Окупанти прагнуть витіснити ЗСУ за бар’єрний рубіж річки Оскіл у Харківській області: картаОкупанти прагнуть витіснити ЗСУ за бар’єрний рубіж річки Оскіл у Харківській області: карта
Окупанти модернізували деякі види ракет — ГУРОкупанти модернізували деякі види ракет — ГУР
Бійці російських спецслужб відбирають у працівників ЗАЕС готівку і телефони – навіщоБійці російських спецслужб відбирають у працівників ЗАЕС готівку і телефони – навіщо
Последние новости
Подгружаем последние новости