Окупанти проводять ремонтні роботи на п'ятому енергоблоці ЗАЕС – МАГАТЕ

Енергоблок перевели в "холодний зупин".

Окупанти завершили планове переведення енергоблоку №5 ЗАЕС на "холодний зупин", а енергоблоку №4 – на "гарячий зупин". Про це інформує у звіті Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), інформує ZN.ua .

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"ЗАЕС провела цю зміну стану реактора на п'ятому енергоблоці для проведення ремонтних робіт, які можливі лише за "холодного зупину". Учора вранці п'ятий енергоблок перевели на "холодний зупин". Інші агрегати залишаються в режимі "холодного зупину", – зазначили в МАГАТЕ. Також зазначається, що пар використовують для очистки стічних вод на ЗАЕС.

Експерти МАГАТЕ закликали встановити на ЗАЕС зовнішній котел для вироблення необхідної пари, це дозволило б перевести в стан "холодного зупину" всі енергоблоки.

"Експерти МАГАТЕ на ЗАЕС продовжують уважно стежити за ситуацією з наявністю води для охолодження шести реакторів ЗАЕС та інших важливих функцій ядерної безпеки після руйнування Каховської греблі в нижній течії на початку червня та подальшого виснаження величезний резервуар поряд із заводом", - також наголошується в повідомленні.