Палата представників США схвалила законопроект із рекордними витратами на оборону

Далі очікується обговорення в Сенаті.

У п'ятницю, 14 липня, Палата представників Конгресу США схвалила свій варіант законопроекту про асигнування на національну оборону на 886 млрд доларів. Про це повідомляє « Голос Америки », інформує ZN.ua .

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Водночас, зазначається, що шанси схваленого законопроекту стати законом тепер невизначені, оскільки республіканці внесли низку поправок консервативного штибу.

Закон про асигнування в галузі національної оборони на 2024 фінансовий рік (NDAA) визначає політику Міноборони США і дозволяє витрати у 886 млрд доларів.

Для прийняття законопроекту потрібно було 218 голосів. У Палаті представників його було прийнято з перевагою у 219 голосів проти 210. Проголосувавши здебільшого за партійною ознакою, Палата представників підтримала низку заходів, запропонованих більш консервативними республіканцями.

Ще напередодні ухвалення законопроекту опинилося під питанням на тлі невдоволення демократів, які звинуватили республіканську більшість у внесенні в документ питань «культурної війни». Демократи заявили, що не підтримуватимуть законопроект.

У четвер, 13 липня, Палата представників включила обмеження на аборти та медичні послуги для трансгендерів у свій варіант проекту.

Республіканцям вдалося провести свої поправки без підтримки з боку демократів, однак у Сенаті, де Демократична партія має перевагу (51 голос, з урахуванням трьох незалежних сенаторів, проти 49), такі поправки, ймовірно, не пройдуть.

Обговорення у Сенаті заплановане на вівторок, 18 липня. Очікується, що Сенат ухвалить свій варіант законопроекту наприкінці цього місяця.

Після цього обидві палати Конгресу проведуть переговори для пошуку компромісу та відправлять законопроект на голосування наприкінці року.

Законопроект про асигнування на оборону вважається обов'язковим для прийняття, оскільки він дозволяє підвищення зарплат військовим і цивільним, а також визначає політику в галузі озброєнь. Щорічний законопроект стає законом вже понад 60 років. Цього року він має відкрити витрати на потреби Міноборони у 886 млрд доларів.

Раніше повідомлялося, що Палата представників США відхилила спроби консервативних республіканців припинити безпекову допомогу Україні. Зокрема, Палата представників відхилила пропозиції про скорочення фінансування допомоги Києву у боротьбі з агресією РФ , що свідчить про двопартійну підтримку України.