Будь-яку оборону можна зламати, але потрібен час, терпіння та вмілі дії – Тарнавський

"Україна повільно виснажує свого ворога".

Командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський, коментуючи український контрнаступ, закликав набратися терпіння, адже наступ Сил оборони йде. Про це він розповів у інтерв’ю для BBC, інформує ZN.ua .

© Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine (Валерій Залужний) / Facebook

"Будь-яку оборону можна зламати, але потрібен час, терпіння та вмілі дії. Україна повільно виснажує свого ворога. Росія не переживає через втрату своїх людей, а останні зміни у військовому керівництві означають, що все далеко не в порядку", – сказав воєначальник.

За його словами, на півдні українські війська долають масштабні укріплення та мінні поля росіян, а тому багато завдань доводиться виконувати піхоті. Українське командування ще не кинуло в бій основні сили.

"Повільно чи ні, але наступ іде, і він обов'язково досягне своєї мети. Якби наступ не мав успіху, я б зараз з вами не розмовляв", – додав Тарнавський.