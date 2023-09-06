Наєв: ЗСУ посилюють протиповітряну оборону на Житомирщині

"Наше завдання – продовжувати захищати українських громадян, українську землю й українські цивільні об’єкти".

Командувач Об'єднаних Сил ЗС України Сергій Наєв заявив, що у Північній оперативній зоні українські Сили оборони вживають заходів для посилення ППО. Про це він написав у своєму Facebook, інформує ZN.ua .

© Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Наєв зазначив, що у Північній операційній зоні питанням прикриття об’єктів критичної інфраструктури від ударів з повітря приділяється дуже велика увага.

«Ми вживаємо всіх заходів з посилення системи протиповітряної оборони. Зокрема на Житомирщині під час повітряних нападів 19 та 30 серпня екіпаж зенітно-артилерійської установки «Гепард» збив усі повітряні цілі, які зайшли в зону його ураження. Слід розуміти, що це лише п’ять ворожих «Шахедів», але вони могли нанести дуже велику шкоду як цивільному населенню, так і об'єктам критичної інфраструктури», – сказав командувач Об'єднаних Сил.

Під час зустрічі з екіпажем зенітно-артилерійської установки, командувач подякував бійцям і наказав, щоб у подальшому вони так само із стовідсотковою ефективністю виконували завдання з прикриття українського неба. Він підкреслив, що, крім машини, є люди та їхній професіоналізм.

«Наше завдання – продовжувати захищати українських громадян, українську землю й українські цивільні об’єкти. Ми робимо все для того, щоб збільшити ефективність системи протиповітряної оборони. Зокрема створюємо нові мобільні вогневі групи, які працюватимуть на тих чи інших загрозливих напрямках», – додав він.

Командування Об'єднаних сил ЗСУ

Раніше командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв заявляв, що російський наземний компонент наразі повністю вивели з Білорусі. Однак, за його словами, під час осінніх навчань ОДКБ присутність росіян у сусідній країні може збільшитись.