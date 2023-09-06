Наєв: ЗСУ посилюють протиповітряну оборону на Житомирщині

"Наше завдання – продовжувати захищати українських громадян, українську землю й українські цивільні об’єкти".

Командувач Об'єднаних Сил ЗС України Сергій Наєв заявив, що у Північній оперативній зоні українські Сили оборони вживають заходів для посилення ППО. Про це він написав у своєму Facebook, інформує ZN.ua.

Наєв: ЗСУ посилюють протиповітряну оборону на Житомирщині
© Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Наєв зазначив, що у Північній операційній зоні питанням прикриття об’єктів критичної інфраструктури від ударів з повітря приділяється дуже велика увага.

«Ми вживаємо всіх заходів з посилення системи протиповітряної оборони. Зокрема на Житомирщині під час повітряних нападів 19 та 30 серпня екіпаж зенітно-артилерійської установки «Гепард» збив усі повітряні цілі, які зайшли в зону його ураження. Слід розуміти, що це лише п’ять ворожих «Шахедів», але вони могли нанести дуже велику шкоду як цивільному населенню, так і об'єктам критичної інфраструктури», – сказав командувач Об'єднаних Сил.

Під час зустрічі з екіпажем зенітно-артилерійської установки, командувач подякував бійцям і наказав, щоб у подальшому вони так само із стовідсотковою ефективністю виконували завдання з прикриття українського неба. Він підкреслив, що, крім машини, є люди та їхній професіоналізм.

«Наше завдання – продовжувати захищати українських громадян, українську землю й українські цивільні об’єкти. Ми робимо все для того, щоб збільшити ефективність системи протиповітряної оборони. Зокрема створюємо нові мобільні вогневі групи, які працюватимуть на тих чи інших загрозливих напрямках», – додав він.

Командування Об'єднаних сил ЗСУ
Командування Об'єднаних сил ЗСУ

Раніше командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв заявляв, що російський наземний компонент наразі повністю вивели з Білорусі. Однак, за його словами, під час осінніх навчань ОДКБ присутність росіян у сусідній країні може збільшитись.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
У Європарламенті оприлюднили рекомендації щодо контролю використання 50 млрд євро на відновлення УкраїниУ Європарламенті оприлюднили рекомендації щодо контролю використання 50 млрд євро на відновлення України
У Пекіні глава британського МЗС закликав Китай допомогти зупинити ПутінаУ Пекіні глава британського МЗС закликав Китай допомогти зупинити Путіна
Канада хоче навчати українських суддів і аудиторів у межах антикорупційних проєктів – посолКанада хоче навчати українських суддів і аудиторів у межах антикорупційних проєктів – посол
Румунія засудила напад Росії на дунайський портРумунія засудила напад Росії на дунайський порт
Наєв: ЗСУ посилюють протиповітряну оборону на ЖитомирщиніНаєв: ЗСУ посилюють протиповітряну оборону на Житомирщині
Блок рекламы


Похожие новости
Нічний обстріл України: На Житомирщині пошкоджено інфраструктуиний об'єктНічний обстріл України: На Житомирщині пошкоджено інфраструктуиний об'єкт
РФ вивела з Білорусі весь свій наземний компонент – НаєвРФ вивела з Білорусі весь свій наземний компонент – Наєв
Росіяни посилюють охорону Керченського мосту після вибухів у Криму – ВМСРосіяни посилюють охорону Керченського мосту після вибухів у Криму – ВМС
Будь-яку оборону можна зламати, але потрібен час, терпіння та вмілі дії – ТарнавськийБудь-яку оборону можна зламати, але потрібен час, терпіння та вмілі дії – Тарнавський
Наєв розповів про мету розташування найманців ПВК "Вагнер" на території БілорусіНаєв розповів про мету розташування найманців ПВК "Вагнер" на території Білорусі
Наєв: Українські військові укріплюють державний кордон через переміщення "вагнерівців" до БілорусіНаєв: Українські військові укріплюють державний кордон через переміщення "вагнерівців" до Білорусі
Палата представників США схвалила законопроект із рекордними витратами на оборонуПалата представників США схвалила законопроект із рекордними витратами на оборону
У Міноборони Білорусі заявили про прибуття вагнерівців. Найманці тренуватимуть тероборонуУ Міноборони Білорусі заявили про прибуття вагнерівців. Найманці тренуватимуть тероборону
Сумський напрямок залишається найгероїчнішим у Північній операційній зоні — НаєвСумський напрямок залишається найгероїчнішим у Північній операційній зоні — Наєв
Цивільний кордон ще довго не знадобиться: Наєв про мінування північних рубежівЦивільний кордон ще довго не знадобиться: Наєв про мінування північних рубежів
Последние новости
Подгружаем последние новости