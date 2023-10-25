Наєв розповів, яке західне озброєння найкраще працює в руках ЗСУ

Генерал назвав найкращі системи ППО, артилерійські установки та танки.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що українське військо єднається з країнами-партнерами завдяки передачі тих технологій, того сучасного озброєння, яким українці б’ють ворога. Про це він розповів у своєму Facebook , інформує ZN.ua .

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“Ми єднаємося з нашими друзями – країнами-партнерами у спосіб передачі нам тих технологій, того сучасного озброєння, яким ми б'ємо ворога”, - зазначив Наєв.

Що стосується технологій, то, за словами командувача Об’єднаних сил, системи протиповітряної оборони, які передані Україні, мають дуже високу ефективність для своєчасного виявлення супроводження і знищення засобів повітряного нападу. Це IRIS-T, Patriot, Avenger та багато інших систем.

Артилерія має дуже хорошу точність, дальність по стрільбі та ефективно може використовуватися для коригування вогню з різних типів засобів коригування, наголосив Наєв. Це, зокрема, польські "Краби", М777, М109 Paladin та інші зразки.

Він додав, що німецькі танки Leopard 2, танки інших країн, які були передані Україні, а також різні бронемашини, є сучасними, технологічними, модернізованими.

“Це те, що допомагає відчувати впевненість кожному воїнові на полі бою. Це дуже вагомий аспект, коли зустрічаєшся з ворогом віч-на-віч або коли бачиш в окулярі засіб повітряного нападу”, - підкреслив Наєв.