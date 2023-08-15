Росіяни посилюють охорону Керченського мосту після вибухів у Криму – ВМС

Рашисти намагаються зберегти свій символ окупації Криму.

У відповідь на нещодавні удари ЗСУ росіяни посилюють охорону незаконно побудованого Керченського мосту, який з’єднує тимчасово окупований український Крим і материкову частину РФ , інформує ZN.ua .

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Про це в етері національного телемарафону розповів речник ВМС України Дмитро Плетенчук. За його словами, загарбники настільки намагаються зберегти цей символ окупації Криму і своїх геополітичних амбіцій, що готові «загнати» у Керченську протоку усе наявне, що у них є у прикордонних військах ФСБ Росії.

«Там до цього зазвичай чергувала одна-три одиниці прикордонників. Зараз їх буває щонайменше десять. Сьогодні було шість-сім одиниць. Це в сенсі сім кораблів, шість катерів. Загалом виходить 13-15 одиниць», - розповів речник.

За словами Плетенчука автомобільна частина мосту зараз працює у реверсному режимі через пошкодження, які на ньому сталися. Водночас залізничне сполучення на мосту функціонує у «більш-менш штатному режимі».

«Проте говорити, що міст повноцінно працює, ми не можемо», - зауважив спікер ВМС.