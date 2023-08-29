РФ вивела з Білорусі весь свій наземний компонент – Наєв
Але скоро присутність російських військових в РБ можуть наростити.
Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що російський наземний компонент наразі повністю вивели з Білорусі,
«Обстановка на кордоні з Білоруссю повністю нами контролюється. Різких змін не передбачається. На даний час російський наземний компонент у повному складі виведений з білорусі та перебуває у складі резерву об’єднаного угруповання військ РФ, частини якого ведуть наступ на Куп’янському/Лиманському напрямку», – зазначив Наєв.
Водночас він додав, що у вересні в Білорусі заплановане проведення низки спільних навчань ОДКБ. Їх, як зазначив командувач, можуть використати для легітимізації нарощування військової присутності.