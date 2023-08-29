РФ вивела з Білорусі весь свій наземний компонент – Наєв

Але скоро присутність російських військових в РБ можуть наростити.

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що російський наземний компонент наразі повністю вивели з Білорусі, передає Військове телебачення України. Однак, за словами Наєва, під час осінніх навчань ОДКБ присутність росіян у сусідній країні може збільшитись, інформує ZN.ua.

РФ вивела з Білорусі весь свій наземний компонент – Наєв
© Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

«Обстановка на кордоні з Білоруссю повністю нами контролюється. Різких змін не передбачається. На даний час російський наземний компонент у повному складі виведений з білорусі та перебуває у складі резерву об’єднаного угруповання військ РФ, частини якого ведуть наступ на Куп’янському/Лиманському напрямку», – зазначив Наєв.

Водночас він додав, що у вересні в Білорусі заплановане проведення низки спільних навчань ОДКБ. Їх, як зазначив командувач, можуть використати для легітимізації нарощування військової присутності.





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