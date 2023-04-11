Прем’єр Канади оголосив новий пакет допомоги Україні: з яких озброєнь він складається

Також канадський уряд вирішив розширити санкції проти Росії.

Канада передасть додатковий пакет військової підтримки для України, у який ввійдуть штурмові гвинтівки, кулемети й набої, оголосив прем'єр-міністр Джастін Трюдо на пресконференції за результатами зустрічі з українським колегою Денисом Шмигалем у Торонто, інформує ZN.ua.

Прем’єр Канади оголосив новий пакет допомоги Україні: з яких озброєнь він складається
© Скріншот Youtube

"Сьогодні ми оголошуємо про відправку ще більшої кількості озброєнь від компанії Colt Canada. Ми надішлемо 21 тисячу штурмових гвинтівок, 38 кулеметів і понад 2,4 мільйона набоїв. Це допоможе Збройним силам України продовжити захищати свою свободу та боротися за цілісність територій", – заявив Трюдо.

Також він повідомив, що Канада вирішила ввести нові обмежувальні заходи проти Росії та Білорусі. У санкційний список внесли ще 14 осіб та 34 організації з РФ, зокрема пов’язані з ПВК "Вагнер", і дев’ять білоруських фінансових структур.

Трюдо наголосив, що його держава продовжить підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно". "Канада завжди буде поруч, щоб захищати наші цінності, такі як демократія і міжнародний порядок, заснований на правилах", – додав прем’єр.


Максим Царук, ZN.ua





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