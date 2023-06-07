Нацполіція оголосила у розшук колишнього топменеджера "Нафтогазу" Бутенка вже після його втечі закордон
Голосіївське управління Національної поліції в місті Києві оголосило в розшук Олексія Бутенка – колишнього очільника дочірнього підприємств "Нафтогаз Біоенергія" із групи "Нафтогаз", який також відомий як власник заміського клубу верхової їзди "Конюшня Бутенко".
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Бутенка кілька місяців тому звільнили з посади у "Нафтогазі": "записався у лави «Віденського батальону». Після чого тільки вже і був оголошений у розшук".
Крім того, Голосіївський райсуд міста Києва 15 травня
Арешт майна та оголошення у розшук пов’язані з кримінальним провадженням проти Олексія Бутенка, відповідно до якого у період з 2016 по 2019 рік Бутенко "шляхом шахрайства та зловживання довірою, заволодів грошовими коштами на загальну суму $420 000, що становило на той час згідно курсу НБУ 10,56 млн грн, тобто в особливо великих розмірах".