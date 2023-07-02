Мін'юст Росії оголосив "іноагентами" Грєбєнщікова і школу

До оновленого списку увійшли громадські діячі, рабин і ЗМІ.

Мін'юст Росії включив музиканта Боріса Грєбєнщікова до реєстру «іноземних агентів». Про це повідомляється на сайті відомства, інформує ZN.ua.

Мін'юст Росії оголосив
© Боріс Грєбєнщіков

До списку «іноагентів» також внесли видання «Бумага» та Sota.vision, телеведучого Андрєя Караулова, журналіста Алєксєя Горпінченка, депутата Мосміськдуми Міхаіла Тімонова, заступника голови московського «Яблука» Андрєя Морєва, колишнього головного рабина Москви Філіппа Гольдшмідта та Англо-американську школу Москви.

Лідер гурту «Акваріум» став «іноагентом» через те, що здійснював концертну діяльність у зарубіжних країнах «з метою надання фінансової допомоги Україні», а також виступав проти «спеціальної військової операції» в Україні. Російський Мін’юст також стверджує, що музикант «отримував підтримку від іноземних джерел».

Гольдшмідт і Горпінченко, за версією Мін'юсту, «розповсюджували недостовірну інформацію про рішення, що ухвалюються органами публічної влади РФ, і політику, яку вони проводять», а також виступали проти війни в Україні.

У свою чергу, Англо-американська школа Москви, стверджують російські чиновники, здійснювала діяльність «з пропаганди ЛГБТ-відносин», до того ж засновником організації є іноземна юрособа, а колегіальний орган школи «сформований із іноземних громадян».


Микита Ткаченко, ZN.ua





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