Дружину Медведчука Оксану Марченко оголосили у розшук

Її підозрюють у фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Дружину Медведчука Оксану Марченко оголосили у розшук
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СБУ оголосила у розшук Оксану Марченко, дружину підозрюваного у державній зраді колишнього народного депутата і кума Владіміра Путіна Віктора Медведчука, інформує ZN.ua.

Як і її чоловік, Марченко також підозрюється у фінансуванні російських угруповань.

Інформація про розшук Марченко з'явилась у базі даних МВС.

Оксану Марченко оголосило в розшук головне управління СБУ в Івано-Франківській області. Її звинувачують за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України. У повідомленні підкреслюється, що вона зникла 24 березня і наразі переховується від органів досудового розслідування.

Марченко загрожує покарання до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

7 лютого Оксані Марченко було оголошено підозру у фінансуванні російських окупаційних угруповань.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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