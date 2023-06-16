Ексзаступнику міністра оброни та його підлеглому оголосили підозру в перешкоджанні діяльності ЗСУ

Зокрема їх підозрюють у закупці неякісних бронежилетів за завищеними цінами.

Колишньому заступнику Міністра оборони України і екскерівнику Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони повідомили про підозру у справі про розкрадання бюджетних грошей на закупівлі бронежилетів та зимової форми для підрозділів ЗСУ, які виконують бойові завдання на фронті, інформує ZN.ua .

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За даними слідства Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора підозрювані придбали для потреб ЗСУ засоби індивідуального захисту, які за своїм якісним станом не відповідають встановленим вимогам та, відповідно, не можуть бути використані у війську.

Мова йде про закупку в іноземної фірми майже 3 тисячі бронежилетів на понад 130 млн грн. При цьому відповідно до висновків товарознавчої експертизи, реальна ринкова вартість цих засобів захисту становить лише 25 млн грн.

«Таким чином майже 100 млн грн було розтрачено», - констатували в прокуратурі.

Також слідчі встановили, що екскерівник Департаменту придбав зимові куртки і штани для потреб ЗСУ в іноземної фірми на суму майже 1 млрд грн, але одяг не відповідав встановленим вимогам якості та не міг бути використаний військовими в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій.

«Під час обшуків за місцем роботи та проживання підозрюваних виявлено документацію та інші речові докази. Наразі обидва підозрювані перебувають під вартою», - зазначили в ОГП.

Підозрюваним інкриміновано розтрату майна і перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 114-1 КК України).