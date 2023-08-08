Джастін Трюдо та його дружина оголосили про розлучення

Шлюб пари тривав 18 років.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та його дружина Софі оголосили про розлучення після 18-річного шлюбу. Про це сам Трюдо повідомив у соцмережі, інформує ZN.ua.

Джастін Трюдо та його дружина оголосили про розлучення
© Justin Trudeau / Facebook

«Ми з Софі хотіли б поділитися тим фактом, що після багатьох змістовних і важких розмов ми прийняли рішення розлучитися», — написав Трюдо в Instagram.

Майже ідентичне повідомлення Софі опублікувала у власному акаунті в соцмережі.

ЗМІ повідомляють, що під час останньої публічної появи Трюдо все ще носив обручку.

В офісі Трюдо прокоментували, що подружжя підписало юридичну угоду.

«Вони зробили все, щоб усі юридичні та етичні кроки щодо їхнього рішення про розлучення були вжиті, і продовжуватимуть це робити й надалі», — йдеться у повідомленні.

У офіційному повідомленні також наголошується, що пара залишається у добрих стосунках і що вони разом зосереджені на вихованні своїх дітей у безпечному, люблячому та спільному середовищі.

51-річний Трюдо та 48-річна Софі Грегуар-Трюдо одружилися наприкінці травня 2005 року. Пара має трьох дітей: 15-річного Ксав'є, 14-річну Еллу-Грейс і дев’ятирічну Адрієн.

Коли 43-річний Трюдо став прем'єр-міністром наприкінці 2015 року, вони з Софі були в центр уваги світових ЗМІ. Пара навіть потрапила на обкладинку журналу Vogue.

У перші роки після того, як Трюдо вступив на посаду, його та Софі часто бачили разом на світських заходах і в закордонних поїздках.

Разом із тим, канадський прем’єр неодноразово натякав на те, що їх шлюб зазнавав випробувань.

«Наш шлюб не ідеальний, і у нас були важкі злети і падіння», — говорив він у інтерв’ю Canadian Broadcasting Corp у 2014 році.

В останні роки Софі практично не з’являлась на спільних із чоловіком заходах, однак у травні пара відвідала коронацію короля Чарльза. Так само вони були разом і під час візиту президента США Джо Байдена наприкінці березня.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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