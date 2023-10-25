Орбану прозоро натякнули, що в Євросоюзі його ніхто не тримає

Прем'єр-міністру Угорщини нагадали, що ніхто не зобов’язує його країну бути членом Європейського союзу.

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель під час конференції «Європа і світ» у Брюсселі прокоментував скандальну заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що членство в ЄС можна порівняти з радянською окупацією, інформує ZN.ua .

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За словами Борреля, ніхто не зобов'язує Угорщину бути частиною Євросоюзу.

«Чесно кажучи, я не бачу жодної подібності між радянською окупацією Будапешта і тим, що відбувається у Берлямоні. Я не бачив там жодного танка. Ніхто не зобов'язує Угорщину бути членом ЄС», – заявив Боррель.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час виступу, присвяченого річниці антирадянської революції в Угорщині 1956-го порівняв "методи Європейського Союзу" з репресіями часів Радянського Союзу.

Тиждень тому Орбан та президент Росії Владімір Путін провели двосторонню зустріч на полях форуму «Один пояс, один шлях» у Пекіні. Угорщина стала єдиною європейською країною, яка взяла участь у форумі.