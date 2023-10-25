Орбану прозоро натякнули, що в Євросоюзі його ніхто не тримає
Прем'єр-міністру Угорщини нагадали, що ніхто не зобов’язує його країну бути членом Європейського союзу.
Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель під час
За словами Борреля, ніхто не зобов'язує Угорщину бути частиною Євросоюзу.
«Чесно кажучи, я не бачу жодної подібності між радянською окупацією Будапешта і тим, що відбувається у Берлямоні. Я не бачив там жодного танка. Ніхто не зобов'язує Угорщину бути членом ЄС», – заявив Боррель.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час виступу, присвяченого річниці антирадянської революції в Угорщині 1956-го порівняв "методи Європейського Союзу" з репресіями часів Радянського Союзу.
Тиждень тому Орбан та президент Росії Владімір Путін провели двосторонню зустріч на полях форуму «Один пояс, один шлях» у Пекіні. Угорщина стала єдиною європейською країною, яка взяла участь у форумі.
23 жовтня представники угорської опозиційної парламентської партії Momentum влаштували перед офісом прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана акцію з облиттям червоною фарбою його спільних з президентом РФ Владіміром Путіним фотографій, зроблених під час їхньої зустрічі у Пекіні.