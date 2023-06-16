Суд призначив 10 років за ґратами Михайлу Шпіру - так званому експерту з каналів Медведчука

Він героїзував та прославляв кремлівський режим, а також неодноразово виступав із публічними заявами стосовно сумнівності існування України.

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На 10 років за ґратами засудив суд прокремлівського пропагандиста Михайла Шпіра. До початку повномасштабного російського вторгнення він регулярно виступав в ефірах каналів Медведчука та позиціонував себе як "експерт", повідомляє пресслужба СБУ , інформує ZN.ua .

Шпір вихваляв агресивну політику РФ та виправдовував окупацію України. Він агітував до фізичної розправи над українськими військовими та дискредитував одну із релігійних конфесій. Після початку повномасштабного вторгнення РФ був одним із перших пропагандистів Кремля, який підтримав дії окупантів.

Нагадуємо, на парламентських виборах 2019 року він балотувався в народні депутати за списком ОПЗЖ. Шпір залишив Україну 6 вересня 2020 року у пошуках політичного притулку в Москві.

18 березня 2021 року співробітники СБУ прийшли з обшуками до батьків, до його київської квартири та до квартири його дівчини. Вони вилучили техніку, гроші та все, що схоже на комуністичну символіку. 19 березня 2021 року СБУ повідомила про підозру в зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України, порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та ін., виготовленні, поширенні комуністичної, нацистської символіки та пропаганді комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарного режиму.

Згодом СБУ оголосила Шпіра у розшук за звинуваченням у порушенні низки статей Кримінального кодексу України. З 22 вересня 2022 року він є так званим заступником "міністра цифрового розвитку та зв'язку Херсонської області".

За матеріалами СБУ , суд призначив йому 10 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що 26 вересня 2021 року Нацрада з питань телебачення і радіомовлення не продовжила термін дії ліцензій п'яти телекомпаній з логотипом "112 Україна" через недотримання умов ліцензійного договору.