Суд призначив 10 років за ґратами Михайлу Шпіру - так званому експерту з каналів Медведчука

Він героїзував та прославляв кремлівський режим, а також неодноразово виступав із публічними заявами стосовно сумнівності існування України.

Суд призначив 10 років за ґратами Михайлу Шпіру - так званому експерту з каналів Медведчука
© Антикор

На 10 років за ґратами засудив суд прокремлівського пропагандиста Михайла Шпіра. До початку повномасштабного російського вторгнення він регулярно виступав в ефірах каналів Медведчука та позиціонував себе як "експерт", повідомляє пресслужба СБУ, інформує ZN.ua.

Шпір вихваляв агресивну політику РФ та виправдовував окупацію України. Він агітував до фізичної розправи над українськими військовими та дискредитував одну із релігійних конфесій. Після початку повномасштабного вторгнення РФ був одним із перших пропагандистів Кремля, який підтримав дії окупантів.

Нагадуємо, на парламентських виборах 2019 року він балотувався в народні депутати за списком ОПЗЖ. Шпір залишив Україну 6 вересня 2020 року у пошуках політичного притулку в Москві.

18 березня 2021 року співробітники СБУ прийшли з обшуками до батьків, до його київської квартири та до квартири його дівчини. Вони вилучили техніку, гроші та все, що схоже на комуністичну символіку. 19 березня 2021 року СБУ повідомила про підозру в зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України, порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та ін., виготовленні, поширенні комуністичної, нацистської символіки та пропаганді комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарного режиму.

Згодом СБУ оголосила Шпіра у розшук за звинуваченням у порушенні низки статей Кримінального кодексу України. З 22 вересня 2022 року він є так званим заступником "міністра цифрового розвитку та зв'язку Херсонської області".

За матеріалами СБУ, суд призначив йому 10 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що 26 вересня 2021 року Нацрада з питань телебачення і радіомовлення не продовжила термін дії ліцензій п'яти телекомпаній з логотипом "112 Україна" через недотримання умов ліцензійного договору.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





Интересные новости
Під суд піде ще одна "воєнна кореспондентка" з Донецької області, яка спотворює події в Україні на користь РФПід суд піде ще одна "воєнна кореспондентка" з Донецької області, яка спотворює події в Україні на користь РФ
Павлюк про підрив ГЕС: "Росіяни змогли зняти певну кількість військ для перекидання на запорізький напрямок"Павлюк про підрив ГЕС: "Росіяни змогли зняти певну кількість військ для перекидання на запорізький напрямок"
Через чотири дні після катастрофи на ГЕС: Путін нарешті розпорядився створити урядову комісіюЧерез чотири дні після катастрофи на ГЕС: Путін нарешті розпорядився створити урядову комісію
Україна отримала гуманітарку та пальне від Азербайджану для постраждалих від підриву Каховської ГЕСУкраїна отримала гуманітарку та пальне від Азербайджану для постраждалих від підриву Каховської ГЕС
Верховна Рада звернулась до ООН із закликом визнати Росію державою-спонсором тероризмуВерховна Рада звернулась до ООН із закликом визнати Росію державою-спонсором тероризму
Блок рекламы


Похожие новости
Псевдожурналістам з Одеси повідомили про підозру: на замовлення російських каналів знімали фейки про мобілізаціюПсевдожурналістам з Одеси повідомили про підозру: на замовлення російських каналів знімали фейки про мобілізацію
За різними оцінками, на повне розмінування Київщини знадобиться від 30 до 70 років – очільник ОВАЗа різними оцінками, на повне розмінування Київщини знадобиться від 30 до 70 років – очільник ОВА
Медведчука позбавили звання академіка Національної академії правових наукМедведчука позбавили звання академіка Національної академії правових наук
Російський суд ув’янив на 15 років кримського художника та активістаРосійський суд ув’янив на 15 років кримського художника та активіста
15 років тюрми отримав шпигун, який полював за позиціями ППО на Черкащині – СБУ15 років тюрми отримав шпигун, який полював за позиціями ППО на Черкащині – СБУ
На 12 років сяде зрадник, який поїхав служити в ЗС РФНа 12 років сяде зрадник, який поїхав служити в ЗС РФ
На 11 років сяде одеситка, яка збирала гроші для загарбниківНа 11 років сяде одеситка, яка збирала гроші для загарбників
Верховна Рада проголосувала за санкції проти Ірану на 50 роківВерховна Рада проголосувала за санкції проти Ірану на 50 років
Зрадника з Одеси засудили до 15 років за ґратамиЗрадника з Одеси засудили до 15 років за ґратами
Колишньому правоохоронцю із Куп’янська загрожує довічне перебування за ґратамиКолишньому правоохоронцю із Куп’янська загрожує довічне перебування за ґратами
Последние новости
Подгружаем последние новости