Блащак: Через 18 років до польської армії повертається ракетно-артилерійський підрозділ
"Завданням польської влади є оснащення армії зброєю, яка є ефективною і перевіреною для стримування агресора".
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що країна повертає до війська ракетно-артилерійський підрозділ, щоб, за його словами, змусити Росію не наважуватися на вторгнення в Польщу. Про це
Глава Міноборони відвідав село Києво (Куявсько-Поморське воєводство), де взяв участь у церемонії підписання рішення про створення Академії HIMARS і 1-ї ракетної бригади, а також у ракетних навчаннях з використанням пускової установки HIMARS.
"Через 18 років до польської армії повертається ракетно-артилерійський підрозділ", – зазначив Блащак.
Очільник оборонного відомства зауважив, що у 2005 році була розформована остання ескадрилья, оснащена пострадянським озброєнням – ракетами "Точка", дальність дії яких становить 70 кілометрів.
"Сьогодні ми побачили в дії HIMARS, дальність дії яких становить до 300 кілометрів", – додав польський політик.
За його словами, це означає, що польська армія має можливість вести вогонь на великі відстані. "Це надзвичайно важливо для стримування агресора. Ми усвідомлюємо, що HIMARS в руках українців є ефективною зброєю для зупинки російського вторгнення", – сказав він.
Блащак нагадав, що завданням польської влади є оснащення польської армії зброєю, яка є ефективною і перевіреною для стримування агресора – "зброєю, яка змусить Росію не наважуватися на вторгнення в Польщу".
"Саме така зброя є на озброєнні Війська Польського. Сьогодні ми могли переконатися, що в руках польських солдатів, які пройшли підготовку як у США, так і в Польщі, це чудова зброя для стримування агресора", – додав польський міністр оборони.