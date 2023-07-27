Блащак: Через 18 років до польської армії повертається ракетно-артилерійський підрозділ

"Завданням польської влади є оснащення армії зброєю, яка є ефективною і перевіреною для стримування агресора".

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що країна повертає до війська ракетно-артилерійський підрозділ, щоб, за його словами, змусити Росію не наважуватися на вторгнення в Польщу. Про це повідомляє Dziennik Gazeta Prawna, інформує ZN.ua.

Блащак: Через 18 років до польської армії повертається ракетно-артилерійський підрозділ
© Міністерство оборони Польщі / Facebook

Глава Міноборони відвідав село Києво (Куявсько-Поморське воєводство), де взяв участь у церемонії підписання рішення про створення Академії HIMARS і 1-ї ракетної бригади, а також у ракетних навчаннях з використанням пускової установки HIMARS.

"Через 18 років до польської армії повертається ракетно-артилерійський підрозділ", – зазначив Блащак.

Очільник оборонного відомства зауважив, що у 2005 році була розформована остання ескадрилья, оснащена пострадянським озброєнням – ракетами "Точка", дальність дії яких становить 70 кілометрів.

"Сьогодні ми побачили в дії HIMARS, дальність дії яких становить до 300 кілометрів", – додав польський політик.

За його словами, це означає, що польська армія має можливість вести вогонь на великі відстані. "Це надзвичайно важливо для стримування агресора. Ми усвідомлюємо, що HIMARS в руках українців є ефективною зброєю для зупинки російського вторгнення", – сказав він.

Блащак нагадав, що завданням польської влади є оснащення польської армії зброєю, яка є ефективною і перевіреною для стримування агресора – "зброєю, яка змусить Росію не наважуватися на вторгнення в Польщу".

"Саме така зброя є на озброєнні Війська Польського. Сьогодні ми могли переконатися, що в руках польських солдатів, які пройшли підготовку як у США, так і в Польщі, це чудова зброя для стримування агресора", – додав польський міністр оборони.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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