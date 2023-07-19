Держзрада за квартиру у Криму: агента ФСБ засудили на 15 років за ґратами

ФСБ завербувала його ще у 2010 році.

На 15 років за ґратами за матеріалами Служби безпеки України засудили російського агента, який зливав РФ розвіддані за перспективу отримання квартири у Криму. Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує ZN.ua.

Держзрада за квартиру у Криму: агента ФСБ засудили на 15 років за ґратами
© unsplash/itsharryshelton

Зрадником є колишній військовий хімік-розвідник. Чоловік до середини 90-х років проходив службу у штабі Одеського військового округу. У 2010 році його завербувала ФСБ та дала декілька тестових завдань. Після того, як він їх виконав, ворог "законсервував" свого агента до надходження основних вказівок.

Після початку повномасштабної війни російський агент почав передавати російським спецслужбам інформацію про тренування Військово-морських сил в акваторії Чорного моря. Також зрадник збирав дані про бойову підготовку сухопутних підрозділів Сил оборони на південних полігонах південного регіону.

Як виявили правоохоронці, за успішне виконання ворожих завдань спецслужби РФ пообіцяли зраднику житлову нерухомість вартістю 200 тисяч доларів. Мова йшла, про квартиру на окупованому півострові.

СБУ затримала чоловіка в Одеській області під час шпигування на користь РФ. Завдяки зібраній доказовій базі СБУ, суд призначив зраднику йому 15 років ув'язнення з конфіскацією майна за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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