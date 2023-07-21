Інформатор РФ з Дніпропетровської області на 8,5 років сяде в тюрму

Він з власної волі почав публікувати локації підрозділів ЗСУ.

Реальний тюремний строк у 8,5 років отримав ворожий інформатор, який допомагав наводити удари РФ по підрозділах ЗСУ на у Дніпропетровській області. Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує ZN.ua.

Інформатор РФ з Дніпропетровської області на 8,5 років сяде в тюрму
© pixabay/ichigo121212

Під час слідства з?ясували, що інформатором російських спецслужб є житель Синельниківського району. Після початку повномасштабної війни чоловік добровільно почав збирати розвідінформацію про дислокацію логістичних центрів ЗСУ та публікувати фото і відео.

Так інформатор потрапив у поле зору окупантів. Російські спецслужби за гроші запропонували йому роботу на користь РФ.

Перш за все, чоловіка цікавили координати баз техобслуговування військової техніки. Отримані дані він передавав спецслужбам РФ для підготовки повітряних ударів. Кожне завдання оплачувалось.

СБУ затримала інформатора навесні 2023 року у прифронтових районах області. Суд визнав винним чоловіка за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення, розміщення Збройних Сил України (ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України). Завдяки співпраці із судом, ворожий інформатор отримав покарання у 8,5 місяців ув’язнення.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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