Інформатор РФ з Дніпропетровської області на 8,5 років сяде в тюрму

Він з власної волі почав публікувати локації підрозділів ЗСУ.

Реальний тюремний строк у 8,5 років отримав ворожий інформатор, який допомагав наводити удари РФ по підрозділах ЗСУ на у Дніпропетровській області. Про це повідомляє пресслужба СБУ , інформує ZN.ua .

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Під час слідства з?ясували, що інформатором російських спецслужб є житель Синельниківського району. Після початку повномасштабної війни чоловік добровільно почав збирати розвідінформацію про дислокацію логістичних центрів ЗСУ та публікувати фото і відео.

Так інформатор потрапив у поле зору окупантів. Російські спецслужби за гроші запропонували йому роботу на користь РФ .

Перш за все, чоловіка цікавили координати баз техобслуговування військової техніки. Отримані дані він передавав спецслужбам РФ для підготовки повітряних ударів. Кожне завдання оплачувалось.

СБУ затримала інформатора навесні 2023 року у прифронтових районах області. Суд визнав винним чоловіка за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення, розміщення Збройних Сил України (ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України). Завдяки співпраці із судом, ворожий інформатор отримав покарання у 8,5 місяців ув’язнення.