Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії

Ним стане Герой України Олександр Півненко.

Президент України Володимир Зеленський призначив бойового офіцера Олександра Півненка Командувачем Нацгвардії. Про це глава держави сказав у Львові після повернення з Туреччини разом із командирами "Азова", інформує ZN.ua .

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"Серед нас зараз є Герой України Олександр Півненко, потужний воїн Нацгвардії, бойовий офіцер, відзначився в боях проти російських окупантів, зокрема, в боях за Бахмут. Я призначив Героя України Олександра Півненка Командувачем Національної гвардії України", - сказав Володимир Зеленський.