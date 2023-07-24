Бойовика, який на боці росіян штурмував Бахмут, відправили за ґрати на 15 років

В СБУ розповіли деталі справи.

Бойовик російського спецназу, який у спецпідрозділі «Шторм» штурмував Бахмут, наступні 15 років проведе у в‘язниці. Саме такий вирок призначив український суд полоненому бойовику, повідомили у Службі безпеки України, інформує ZN.ua .

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«Після початку повномасштабного вторгнення Росії його залучали до облаштування фортифікаційних споруд та вогневих позицій рашистів поблизу залізничного вокзалу в Іловайську. Також він неодноразово брав участь у спробах окупантів прорвати оборону українських військ у районі Бахмута», – повідомили в СБУ .

Вказано, що в одному з боїв у травні цього року вже засуджений потрапив у полон до українських військових. Слідство встановило, що 41-річним бойовиком виявився 41-річний житель окупованого Донецька.

Він мав прокремлівські погляди та підтримував збройну агресію РФ . У грудні 2022 року бойовик добровільно приєднався до підконтрольної окупантам «народної міліції «ДНР». Згодом він став стрільцем у складі спецпідрозділу окупаційних військ.

На підставі зібраних кіберфахівцями та слідчими СБУ доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України: