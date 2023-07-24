Бойовика, який на боці росіян штурмував Бахмут, відправили за ґрати на 15 років

В СБУ розповіли деталі справи.

Бойовик російського спецназу, який у спецпідрозділі «Шторм» штурмував Бахмут, наступні 15 років проведе у в‘язниці. Саме такий вирок призначив український суд полоненому бойовику, повідомили у Службі безпеки України, інформує ZN.ua.

Бойовика, який на боці росіян штурмував Бахмут, відправили за ґрати на 15 років
© СБУ

«Після початку повномасштабного вторгнення Росії його залучали до облаштування фортифікаційних споруд та вогневих позицій рашистів поблизу залізничного вокзалу в Іловайську. Також він неодноразово брав участь у спробах окупантів прорвати оборону українських військ у районі Бахмута», – повідомили в СБУ.

Вказано, що в одному з боїв у травні цього року вже засуджений потрапив у полон до українських військових. Слідство встановило, що 41-річним бойовиком виявився 41-річний житель окупованого Донецька.

Він мав прокремлівські погляди та підтримував збройну агресію РФ. У грудні 2022 року бойовик добровільно приєднався до підконтрольної окупантам «народної міліції «ДНР». Згодом він став стрільцем у складі спецпідрозділу окупаційних військ.

На підставі зібраних кіберфахівцями та слідчими СБУ доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях).





Интересные новости
Усі 123 держави-члени Міжнародного кримінального суду мають зобов’язання арештувати Путіна – КулебаУсі 123 держави-члени Міжнародного кримінального суду мають зобов’язання арештувати Путіна – Кулеба
Російські диверсанти пробували прорватись через північний кордонРосійські диверсанти пробували прорватись через північний кордон
Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити зернову угоду без РосіїЗеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити зернову угоду без Росії
Кулеба проводить у штаб-квартирі ООН термінові консультації щодо виходу РФ із зернової угодиКулеба проводить у штаб-квартирі ООН термінові консультації щодо виходу РФ із зернової угоди
Експорт зброї з Болгарії зріс на 200% після початку російсько-української війниЕкспорт зброї з Болгарії зріс на 200% після початку російсько-української війни
Блок рекламы


Похожие новости
23 липня росіяни били по прикордонню Сумської області авіаційними ракетами, а також з артилерії, мінометів та гранатометів – ОВА23 липня росіяни били по прикордонню Сумської області авіаційними ракетами, а також з артилерії, мінометів та гранатометів – ОВА
СБУ викрила та затримала агента ФСБ у Херсоні, який створив власну шпигунську мережуСБУ викрила та затримала агента ФСБ у Херсоні, який створив власну шпигунську мережу
Росіяни вивозять вагонами вирощене українцями зерно – ГенштабРосіяни вивозять вагонами вирощене українцями зерно – Генштаб
Росіяни намагаються встановити стан енергетичних об'єктів в Україні - СкібіцькийРосіяни намагаються встановити стан енергетичних об'єктів в Україні - Скібіцький
Росіяни в Часовому Яру знищили Палац культури. Разом з ним запас гуманітарки та медобладнанняРосіяни в Часовому Яру знищили Палац культури. Разом з ним запас гуманітарки та медобладнання
Для повного розмінування України потрібно 757 років — WPДля повного розмінування України потрібно 757 років — WP
Росіяни вдарили по найбільшому православному собору ОдесиРосіяни вдарили по найбільшому православному собору Одеси
Інформатор РФ з Дніпропетровської області на 8,5 років сяде в тюрмуІнформатор РФ з Дніпропетровської області на 8,5 років сяде в тюрму
По одному з районів Одещини росіяни випустили сім ракет. Пошкоджено важливий інфраструктурний об'єктПо одному з районів Одещини росіяни випустили сім ракет. Пошкоджено важливий інфраструктурний об'єкт
Справу колишнього командира корвета «Тернопіль», який нині воює проти України, передали до судуСправу колишнього командира корвета «Тернопіль», який нині воює проти України, передали до суду
Последние новости
Подгружаем последние новости