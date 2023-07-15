Диверсант, котрий хотів зірвати поставки іноземного озброєння Україні, сяде на 10 років – СБУ

Підірвати об’єкти транспортної інфраструктури на Рівненщині йому не вдалося.

10 років за ґратами проведе російський диверсант, який збирався підірвати два ключових об’єкти транспортної інфраструктури у Рівненській області. Про це повідомила у Telegram Служба безпеки України, інформує ZN.ua.

Диверсант, котрий хотів зірвати поставки іноземного озброєння Україні, сяде на 10 років – СБУ

Така диверсія мала на меті зірвати поставки іноземного озброєння та боєприпасів для Сил оборони на східному та південному фронтах.

Щоб виконати вороже завдання злочинець провів розвідку території навколо інфраструктурних об’єктів і готувався встановити вибухові пристрої у найбільш вразливих місцях обох транспортних шляхів.

Однак працівники СБУ спрацювали на випередження і наприкінці лютого в результаті багатоетапної спецоперації затримали зловмисника.

Як встановили слідчі, зловмисником є колишній бойовик, який ще до початку повномасштабного вторгнення РФ воював проти сил АТО на сході України. Тоді він перебував у складі терористичних угруповань «Оплот» і «Хан», а також входив до складу агентурного апарату Головного управління Генерального штабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ).

Після 24 лютого 2022 року ворожий поплічник брав активну участь у бойових діях проти українських військ на запорізькому та херсонському напрямках. Згодом він отримав завданнями від російського ГРУ – приховано прибути на Рівненщину для вчинення диверсій на об’єктах транспортної інфраструктури. Крім того, агент збирав розвіддані про місця дислокації військових об’єктів на території регіону.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним у вчиненні злочинів проти державної безпеки України. За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 10 років тюремного ув’язнення.


Іван Шевчук, ZN.ua





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