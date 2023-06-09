США оголосили про надання нового пакету військової допомоги Україні

До нього увійдуть ракети до системи ППО Patriot та інше обладнання.

Сьогодні, 9 червня, Міністерство оборони США оголосило про надання нового пакету допомоги в галузі безпеки для України. Про це йдеться на офіційному сайті Пентагону, інформує ZN.ua .

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Цей пакет на загальну суму до 2,1 мільярда доларів включає боєкомплект до важливих засобів протиповітряної оборони та інші боєприпаси.

Пакет допомоги:

додаткові снаряди для ЗРК Patriot;

системи ППО та ракети HAWK;

105-мм та 203-мм артилерійські снаряди;

безпілотні авіаційні системи Puma;

боєприпаси для ракетних систем із лазерним наведенням;

підтримка навчання, технічного обслуговування та підтримка діяльності.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у сфері безпеки", - наголосили в американському Міноборони.