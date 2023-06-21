Постачав українську сировину для виробництва «Калібрів»: російському олігарху Шелкову оголосили підозру
На разі придбаний ним металургійний комбінат уже під контролем України.
Служба безпеки України повідомила російському олігарху Міхаілу Шелкову підозру у фінансуванні дій для насильницької зміни влади в Україні. Зокрема зібрано докази, що російський бізнесмен причетний до схем прихованого постачання української титанової сировини до РФ для виробництва ракет типу «Калібр», інформує
Для реалізації оборудок росіянин використовував підконтрольне йому ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» у Дніпропетровській області. Компанія займається видобутком рідкісних мінералів з уккраїнських родовищ, які є незамінними компонентами для виробництва високоякісного титану.
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Щоб отримати доступ до українських ресурсів, Шелков ще до повномасштабного вторгнення РФ став бенефеціаром української видобувної компанії.
Фактичне управління підприємством здійснював через російського монополіста з виробництва титану ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА», яка входить до структури найбільших виробників озброєнь для РФ.
Після 24 лютого 2022 року Шелков хотів приховати своє відношення до промислових активів у нашій державі для уникнення санкцій. Для цього намагався передати формальне управління українським гірничим підприємством підконтрольній комерційній структурі у Дніпропетровській області, однак на початку 2023 року схема була заблокована, а завод передали під контроль України.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Шелкову та його спільнику Федосеєву про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України). Відомо, що обє знаходяться в Росії.