Постачав українську сировину для виробництва «Калібрів»: російському олігарху Шелкову оголосили підозру

На разі придбаний ним металургійний комбінат уже під контролем України.

Служба безпеки України повідомила російському олігарху Міхаілу Шелкову підозру у фінансуванні дій для насильницької зміни влади в Україні. Зокрема зібрано докази, що російський бізнесмен причетний до схем прихованого постачання української титанової сировини до РФ для виробництва ракет типу «Калібр», інформує ZN.ua .

Для реалізації оборудок росіянин використовував підконтрольне йому ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» у Дніпропетровській області. Компанія займається видобутком рідкісних мінералів з уккраїнських родовищ, які є незамінними компонентами для виробництва високоякісного титану.

За даними СБУ , Шелков тривалий час постачав титан до Росії на замовлення підприємств російського воєнно-промислового комплексу, як от виробникам крилатих ракет «Калібр», бойових літаків МіГ-35 та СУ-35, а також вертольотів Ка-52.

Щоб отримати доступ до українських ресурсів, Шелков ще до повномасштабного вторгнення РФ став бенефеціаром української видобувної компанії.

Фактичне управління підприємством здійснював через російського монополіста з виробництва титану ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА», яка входить до структури найбільших виробників озброєнь для РФ .

Після 24 лютого 2022 року Шелков хотів приховати своє відношення до промислових активів у нашій державі для уникнення санкцій. Для цього намагався передати формальне управління українським гірничим підприємством підконтрольній комерційній структурі у Дніпропетровській області, однак на початку 2023 року схема була заблокована, а завод передали під контроль України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Шелкову та його спільнику Федосеєву про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України). Відомо, що обє знаходяться в Росії.