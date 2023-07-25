США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійшло

Анонсований раніше пакет включає боєприпаси для NASAMS та HIMARS.

Міністерство оборони США оголосило про додаткову військову допомогу Україні на суму $400 мільйонів, йдеться на офіційному сайті Пентагону, інформує ZN.ua .

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Пакет включає, зокрема, додаткові боєприпаси протиповітряної оборони, артилерію, бронетехніку, протитанкову зброю та інше обладнання, щоб допомогти Україні протистояти російській агресії.

Можливості цього пакету включають:

Додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot і національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS);

Зенітні комплекси Stinger;

Додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

Артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

Міномети калібру 120 мм і 60 мм;

32 бронетранспортери Stryker;

Трубчасті ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

Javelin та інші протитанкові системи та ракети;

Безпілотні авіаційні системи Hornet;

Авіаційні ракети Hydra-70;

Тактичні аеронавігаційні системи;

Підривні боєприпаси для подолання перешкод;

Понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранат;

Прилади нічного бачення та тепловізійні системи;

Запасні частини, навчальні боєприпаси та інше польове обладнання.

«Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її невідкладних потреб на полі бою та довгострокових потреб у воєнній допомозі», — йдеться у повідомленні Міноборони США .