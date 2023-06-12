Військовослужбовець Євген Карась оголосив полювання на ексдепутата-втікача Олійника

Колишній голова Дніпропетровської облради та ексдепутат Святослав Олійник може знаходитися за кордоном, де ймовірно переховує значні статки, отримані корупційним шляхом.

Про це заявив військовослужбовець, лідер С14 Євген Карась, також він зазначив, що буде збирати інформацію про політика, інформує Апостроф.

За словами Карася, його цікавить місцезнаходження Олійника, інформація про його авто, активи та зв’язки.

"Нашим спецслужбам важко законно працювати закордоном. Зате громадянам доступні всі блага чемного спостереження. Тут вже кілька козаків написало мені, готові скоординувати пілотне сафарі", - розповів лідер С14.

Він нагадав, що Олійник виїхав після початку повномасштабної війни нібито зі словами "будущєго в Украінє нє віжу". Також Карась звинуватив Олійника в тому, що він "прихопив кілька річних бюджетів середньої української області". Лідер С14 зазначає, що Олійник та подібні політики можуть екіпірувати по підрозділу Збройних сил у розмірі бригади.

"Державі треба задуматися над цим. Не лише російське майно треба арештовувати за кордоном", - констатував він.

Раніше ЗМІ повідомили, що Олійник у Словаччині володіє низкою активів, записаних на підставних осіб.


Іван Троянов, Апостроф





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