Італія планує спростити правила полювання для боротьби з «вторгненням» кабанів у міста

Деякі депутати проти такого рішення і планують подати до суду, інформує ZN.ua.

Італія планує спростити правила полювання для боротьби з «вторгненням» кабанів у міста
© unsplash.com/evablue

Правляча права коаліція Італії має намір послабити правила полювання, щоб впоратися з тим, що фермерське лобі країни називає «вторгненням» диких кабанів у міста, передає Euractiv.

В Італії кабани поширені в сільській місцевості, але нещодавно їх також помітили в центральних частинах Риму – там тварин привабили постійно переповнені сміттєві баки.

Зміну до законодавства запропонувала партія «Брати Італії» (FDI) прем’єр-міністра Джорджії Мелоні. Пропонується дозволити відлов і вбивство диких тварин у міських і охоронних зонах. У цьому можуть брати участь місцеві та регіональні офіцери поліції, а також національна лісова поліція та ліцензовані приватні мисливці.

У поправці до проєкту бюджету на 2023 рік, в якому міститься дозвіл на послаблення правил полювання, також зазначено, що впольованих диких тварин можна їсти, якщо органи охорони здоров’я визнають їх безпечними для споживання людиною. Бюджет планують затвердити до кінця року.

За інформацією фермерського лобі Coldiretti, «Італію захопили 2,3 мільйона диких кабанів у містах і селах». Кабани стають «все ближчими» до будинків, шкіл і парків, знищують посіви, нападають на сільськогосподарських тварин і спричиняють ДТП, заявив очільник Coldiretti Етторе Прандіні.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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