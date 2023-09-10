Світ має бути готовий до тривалої боротьби України – Нуланд

Україні та її союзникам потрібно готуватися до тривалого протистояння у війні з РФ.

Яким би не був успішним контрнаступ, за наступні кілька днів і тижнів все не закінчиться, тож союзники мають бути готові до тривалого протистояння і підтримувати Україну, наголосила заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES), інформує ZN.ua.

Світ має бути готовий до тривалої боротьби України – Нуланд
© Youtube трансляція YES Brainstorming 2021

«Нещодавній візит до Києва держсекретаря Блінкена — а він відвідав не лише Київ — показав, що яким би не був серйозним успіх і просування, за наступні кілька днів і тижнів, все не закінчиться. Перед нами довгий шлях у розбудові, відновленні України. Ми маємо бути готові до цього і матеріально, і психологічно», — зауважила вона.

Заступниця держсекретаря закликала патнерів активізувати поставки Україні зброї, а також зусилля з відновлення української економіки ще до завершення війни, зокрема забезпечивши релокацію та запуск бізнесу на відносно безпечних територіях.

За словами Нуланд, зусилля США також мають допомогти Україні зменшити залежність від Китаю.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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