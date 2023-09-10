Світ має бути готовий до тривалої боротьби України – Нуланд

Україні та її союзникам потрібно готуватися до тривалого протистояння у війні з РФ.

Яким би не був успішним контрнаступ, за наступні кілька днів і тижнів все не закінчиться, тож союзники мають бути готові до тривалого протистояння і підтримувати Україну, наголосила заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES), інформує ZN.ua .

© Youtube трансляція YES Brainstorming 2021

«Нещодавній візит до Києва держсекретаря Блінкена — а він відвідав не лише Київ — показав, що яким би не був серйозним успіх і просування, за наступні кілька днів і тижнів, все не закінчиться. Перед нами довгий шлях у розбудові, відновленні України. Ми маємо бути готові до цього і матеріально, і психологічно», — зауважила вона.

Заступниця держсекретаря закликала патнерів активізувати поставки Україні зброї, а також зусилля з відновлення української економіки ще до завершення війни, зокрема забезпечивши релокацію та запуск бізнесу на відносно безпечних територіях.