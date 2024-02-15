Україна потребує більше військ для боротьби з Росією. Загартовані професіонали з Колумбії допомагають – AP

Колумбійські військові є цінними кадрами для української армії через їхній реальний бойовий досвід у боротьбі з повстанцями.

Україна потребує більше військ для боротьби з Росією. Загартовані професіонали з Колумбії допомагають – AP
© hasta-pronto.ru

Військові з Колумбії, які мають досвід боротьби з наркокартелями та повстанськими угрупованнями в рідній країні та вважаються одними з найдосвідченіших у світі, беруть активну участь у бойових діях на боці українських збройних сил. Про це повідомляє AP, інформує ZN.ua.

У матеріалі йдеться, що із 250 000 військовослужбовців, які складають колумбійську армію, понад 10 000 щороку завершують свою службу. Деякі з них вирішують продовжити свою військову кар'єру за кордоном, приєднуючись до українських збройних сил, де їхній досвід і навички стають затребуваними через ситуацію, що склалася.

В Україні, на відміну від Колумбії, військовослужбовцям покладається значно щедріша заробітна плата. Тоді як капрали в Колумбії можуть отримувати близько $400 на місяць, українським військовим надається щомісячна зарплата до $3300 залежно від звання та виду служби. Вони також мають право на отримання до $28 660 у разі поранення, залежно від тяжкості поранення. Якщо вони загинули під час бойових дій, їхні сім'ї отримують компенсацію в розмірі 400 000 доларів США.

"Відставні колумбійські військовослужбовці почали активно шукати можливості для роботи за кордоном вже на початку 2000-х років. Багато з них знаходили контракти з американськими приватними військовими підрядниками або пропонували свої послуги в різних країнах, включно з Об'єднаними Арабськими Еміратами та Єменом. Наразі частина цих ветеранів ухвалює рішення приєднатися до українських збройних сил, щоб взяти участь в обороні України від російської агресії", – кажуть журналісти.

У Колумбії інформація про набір до української армії поширюється переважно через соціальні мережі. Деякі добровольці, які вже воюють в Україні, діляться інформацією про процес набору на таких платформах, як TikTok або WhatsApp.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
У ЄС готові подякувати Карлсону за інтерв'ю з Путіним, але за однієї умовиУ ЄС готові подякувати Карлсону за інтерв'ю з Путіним, але за однієї умови
Персонал ЗАЕС скоротився вдвічі – гендиректор МАГАТЕ ГроссіПерсонал ЗАЕС скоротився вдвічі – гендиректор МАГАТЕ Гроссі
Російська армія знову застосувала отруйні речовини на фронті – ТарнавськийРосійська армія знову застосувала отруйні речовини на фронті – Тарнавський
Ми готові постачати в Україну найновіше покоління озброєнь – прем’єр ФранціїМи готові постачати в Україну найновіше покоління озброєнь – прем’єр Франції
Держдеп США: Ми вітатимемо контакти між Туреччиною та Росією, якщо це допоможе припинити зловмисну діяльність КремляДерждеп США: Ми вітатимемо контакти між Туреччиною та Росією, якщо це допоможе припинити зловмисну діяльність Кремля
Блок рекламы


Похожие новости
Сікорський: Сьогодні в Росії та Білорусі політв'язнів більше, ніж у Радянському Союзі часів Лєоніда БрежнєваСікорський: Сьогодні в Росії та Білорусі політв'язнів більше, ніж у Радянському Союзі часів Лєоніда Брежнєва
Їхні бачення та ідеали перемогли: Україна займе своє місце в нашому Союзі — голова Єврокомісії про Героїв Небесної СотніЇхні бачення та ідеали перемогли: Україна займе своє місце в нашому Союзі — голова Єврокомісії про Героїв Небесної Сотні
Держдеп США: Ми вітатимемо контакти між Туреччиною та Росією, якщо це допоможе припинити зловмисну діяльність КремляДерждеп США: Ми вітатимемо контакти між Туреччиною та Росією, якщо це допоможе припинити зловмисну діяльність Кремля
Наступ військ РФ не може тривати вічно, але не варто недооцінювати противника — ЄвлашНаступ військ РФ не може тривати вічно, але не варто недооцінювати противника — Євлаш
СБУ встановила особи чотирьох російських військових, які під час окупації Київщини виводили цивільних на розстрілСБУ встановила особи чотирьох російських військових, які під час окупації Київщини виводили цивільних на розстріл
Перевіряється інформація близько 20 тисяч дітей, примусово вивезених Росією під виглядом "гуманітарних операцій" - генпрокурор Українські правоПеревіряється інформація близько 20 тисяч дітей, примусово вивезених Росією під виглядом "гуманітарних операцій" - генпрокурор Українські право
Італійський сенатор назвав війну РФ "геноцидною" та закликав збільшити військову допомогу УкраїніІталійський сенатор назвав війну РФ "геноцидною" та закликав збільшити військову допомогу Україні
Кулеба: Під час зустрічі з главою МЗС Угорщини пояснювали, чому зараз немає сенсу йти на переговори з РосієюКулеба: Під час зустрічі з главою МЗС Угорщини пояснювали, чому зараз немає сенсу йти на переговори з Росією
Операції військ України в Криму є частиною єдиного плану — ГУРОперації військ України в Криму є частиною єдиного плану — ГУР
Україна та США підписали меморандум про спільне виробництво та обмін технічними данимиУкраїна та США підписали меморандум про спільне виробництво та обмін технічними даними
Последние новости
Подгружаем последние новости