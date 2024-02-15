Україна потребує більше військ для боротьби з Росією. Загартовані професіонали з Колумбії допомагають – AP

Колумбійські військові є цінними кадрами для української армії через їхній реальний бойовий досвід у боротьбі з повстанцями.

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Військові з Колумбії, які мають досвід боротьби з наркокартелями та повстанськими угрупованнями в рідній країні та вважаються одними з найдосвідченіших у світі, беруть активну участь у бойових діях на боці українських збройних сил. Про це повідомляє AP, інформує ZN.ua .

У матеріалі йдеться, що із 250 000 військовослужбовців, які складають колумбійську армію, понад 10 000 щороку завершують свою службу. Деякі з них вирішують продовжити свою військову кар'єру за кордоном, приєднуючись до українських збройних сил, де їхній досвід і навички стають затребуваними через ситуацію, що склалася.

В Україні, на відміну від Колумбії, військовослужбовцям покладається значно щедріша заробітна плата. Тоді як капрали в Колумбії можуть отримувати близько $400 на місяць, українським військовим надається щомісячна зарплата до $3300 залежно від звання та виду служби. Вони також мають право на отримання до $28 660 у разі поранення, залежно від тяжкості поранення. Якщо вони загинули під час бойових дій, їхні сім'ї отримують компенсацію в розмірі 400 000 доларів США .

"Відставні колумбійські військовослужбовці почали активно шукати можливості для роботи за кордоном вже на початку 2000-х років. Багато з них знаходили контракти з американськими приватними військовими підрядниками або пропонували свої послуги в різних країнах, включно з Об'єднаними Арабськими Еміратами та Єменом. Наразі частина цих ветеранів ухвалює рішення приєднатися до українських збройних сил, щоб взяти участь в обороні України від російської агресії", – кажуть журналісти.

У Колумбії інформація про набір до української армії поширюється переважно через соціальні мережі. Деякі добровольці, які вже воюють в Україні, діляться інформацією про процес набору на таких платформах, як TikTok або WhatsApp.