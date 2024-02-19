ЗМІ: Італія може стати наступною країною, яка підпише безпекову угоду з Україною

Залишилося погодити останні деталі щодо такої угоди.

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Італія та Україна можуть підписати угоду щодо гарантій безпеки вже найближчим часом. Про це повідомляє Formiche, інформує ZN.ua .

Джерела видання зазначають, що залишилося погодити останні деталі щодо такої угоди.

Таким чином Італія, слідом за Великою Британією, Францією та Німеччиною, підпише з Україною довгострокову угоду про безпеку.

Водночас дипломатичні джерела не розголошують можливих дат підписання угоди.

Перша зустріч італійських та українських чиновників для укладення двосторонньої угоди відбулася 28 листопада минулого року. Очікується також, що італійська угода буде більше схожа на французьку, ніж на німецьку.