Адвокат Байдена виявив більше секретних документів у будинку президента, ніж оголосив

Адвокати Джо Байдена виявили більше секретних матеріалів у його будинку у Вілмінгтоні, штат Делавер, ніж було оголошено раніше, повідомив Білий дім у суботу, пише Bloomberg.

П'ять додаткових сторінок секретних документів було знайдено цього тижня під час обшуку в кімнаті, що примикає до гаража Байдена, внаслідок чого загальна кількість документів досягла шести, сказав у своїй заяві адвокат Білого дому Річард Заубер.

Два дні тому Заубер заявив, що в цій кімнаті було знайдено лише одну сторінку і що адвокати Байдена "завершили" перевірку секретних матеріалів часів його віце-президентства, виявлених у пов'язаних із ним місцях.

Остання заява ще більше підігріє полеміку навколо звернення Байдена з конфіденційною урядовою інформацією та рішення Білого дому приховувати виявлені документи від громадськості протягом кількох місяців. Президент та його помічники стикаються з політичною кризою перед очікуваним початком її перевиборної кампанії у 2024 році, а також з потенційною юридичною загрозою, оскільки розслідуванням цієї справи займається спеціальний радник на чолі з призначеним Дональдом Трампом прокурором.

За словами Заубера, нові документи були виявлені після того, як особисті адвокати Байдена, які проводили початковий пошук, припинили свою роботу, виявивши одну сторінку секретних матеріалів у кімнаті поряд з гаражем Байдена, оскільки вони не мали допусків, сказав Заубер. Заубер, який має допуск, сам відновив обшук у четвер, перебуваючи в Вілмінгтоні в компанії співробітників Міністерства юстиції.

"Поки я передавав його співробітникам Мін'юсту, які супроводжували мене, серед матеріалів з ним було виявлено ще п'ять сторінок з позначками про секретність, загалом шість сторінок. Співробітники Мін'юсту, які супроводжували мене, негайно заволоділи ними", - сказав Заубер.

Раніше цього тижня Заубер заявив, що обшуки у власності Байдена завершились у середу ввечері. На запитання у четвер, чи означає це, що обшук не ведеться, прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр відповіла: "Ви маєте вважати, що він завершений, так".

Особистий адвокат Байдена Боб Бауер спробував пояснити розбіжність, сказавши, що як особисті адвокати побачили матеріали, помічені як секретні, вони призупинили обшук.

"Саме з цієї причини особисті адвокати президента не знають точної кількості сторінок у виявлених матеріалах і не вивчали зміст документів", - йдеться у заяві Бауера у суботу.

Проте ця заява посилила питання про те, як Білий дім інформував громадськість про виявлені документи. Суботні заяви не пояснили, чому адвокати Байдена чекали на два дні, щоб повідомити, що в будинку президента було знайдено нові документи. Байден був у своєму будинку в Вілмінгтоні, коли були опубліковані заяви.

Білий дім уже знаходиться під вогнем за те, що чекав два місяці, щоб оголосити про початкове виявлення секретних документів в офісі, який Байден використав після свого віце-президентства. Ці документи знайшли 2 листопада, за шість днів до проміжних виборів, на яких виборці визначали контроль над Конгресом.

Бауер сказав, що особисті адвокати Байдена "намагалися збалансувати важливість публічної прозорості, коли це доречно, із встановленими нормами та обмеженнями, необхідними для захисту цілісності розслідування".

Листопадова знахідка в Центрі Пенна Байдена з дипломатії та громадської діяльності у Вашингтоні спонукала провести пошук в інших місцях, де Байден міг зберігати документи за час своєї роботи, включаючи два його будинки у штаті Делавер. Додаткові секретні документи були виявлені в гаражі його будинку у Вілмінгтоні 20 грудня, а потім у суміжній кімнаті цього тижня.

Байден заявив, що він "здивований" тим, що в Центрі Пенна Байдена виявили секретні матеріали, і що він не знає, що було в цьому наборі документів. Він нічого не сказав про документи, виявлені в його будинку, крім того, що в четвер сказав, що "мій Corvette стоїть у замкненому гаражі, тому не схоже, що вони (документи) лежать на вулиці".

Однак Білий дім не запропонував жодних пояснень, чому документи були неналежним чином вилучені після завершення віце-президентства Байдена, як вони потрапили до місць, пов'язаних з ним, чому його помічники чекали, щоб розкрити їхнє існування, і хто міг мати доступ до цих матеріалів.

Республіканці також звинувачують Байдена в лицемірстві, зазначаючи, що він критикував свого попередника Трампа як "абсолютно безвідповідального" за зберігання сотень сторінок секретних документів у його будинку в Палм-Біч, штат Флорида.

На відміну від Байдена та його адвокатів, які стверджують, що негайно передали уряду документи, знайдені в його офісі та будинку, Трамп та його помічники нібито чинили опір поверненню до архіву всіх документів, що зберігалися на його курорті Мар-а-Лаго. Це спричинило обшук ФБР у серпні, під час якого в офісі Трампа та в складському приміщенні поряд із приміщеннями курорту, доступними для членів клубу, було виявлено кілька коробок із матеріалами.

Нагадаємо,вилучені у Трампа секретні документи в ящиках були змішані з різними газетами, журналами та особистими нотатками.