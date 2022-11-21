На Черкащині заварили вхідні двері в церкві московського патріархату: військовослужбовець ЗСУ розкрив деталі
У селі Моринці Черкаської області військовослужбовець ЗСУ заварив двері до церкви УПЦ московського патріархату.
За словами Володимира Маломужа , також депутата міської ради, приміщення храму належить Звенигородській міськраді, передає "Укрінформ".
"Священик московської церкви перебуває там незаконно - він не має ні права власності, ні договору оренди. Рішенням міської ради він мав звільнити приміщення до 5 травня, проте проігнорував цю вимогу і продовжив служити. Нещодавно я приїжджав у відпустку з Херсона. Подивився на це все, взяв "електрозварювання" і заварив там двері", - розповів Маломуж.
Раніше повідомлялося, що СБУ на Вінниччині повідомило про підозру місцевому митрополиту, керівнику однієї з єпархій УПЦ МП.
Так, у СБУ повідомляють, що священик виправдовував російську агресію. У СБУ повідомили, що він підготував пропагандистські листівки.
Надалі він планував організувати їхню роздачу місцевим жителям через канцелярію єпархії.
Глава єпархії підготував пропагандистські листівки, у яких виправдовував збройну агресію Росії та тимчасову окупацію східних та південних районів України.
Співробітники СБУ з'ясували, що священнослужитель зберігав "агітки" у підсобному приміщенні.
Слідчі повідомили фігуранту про підозру за трьома статтями Кримінального Кодексу України.